Un click per la scuola, librai: “Basta pubblicità ad Amazon da parte delle scuole”

“Basta pubblicità ad Amazon da parte delle scuole”. È quanto scrive il Sindacato italiano librai e cartolai (Sil Confesercenti) che qualche giorno fa si è rivolto alla Ministra dell’Istruzione con una lettera urgente in cui si chiede alle scuole di smettere di far pubblicità ad Amazon.

Sotto accusa c’è l’iniziativa “Un click per la scuola” con cui Amazon regala crediti virtuali alle scuole. E ancor più l’invito che dirigenti scolastici hanno rivolto alle famiglie che fanno acquisti online perché aderissero all’iniziativa.

La protesta dei librai contro Amazon e i dirigenti scolastici

Il Sindacato italiano librai e cartolai protesta. “Basta pubblicità ad Amazon da parte delle scuole”, si legge su un post pubblicato sulla pagina facebook del sindacato. I librai denunciano «il continuo ripetersi di segnalazioni riguardanti lettere istituzionali inviate da parte di numerosi dirigenti scolastici alle famiglie con l’esplicito invito a fare acquisti sul famoso portale di e-commerce».

Il Sil ha inviato una lettera alla ministra Lucia Azzolina.

«Riteniamo molto grave che il mondo della #scuola abbia a interferire in modo così invasivo sulle dinamiche della concorrenza, per di più se l’invito viene rivolto, senza alcun ricorso ad un minimo di etica, a privilegiare chi, con la sua attività, sta distruggendo il tessuto commerciale del nostro Paese – dice il sindacato librai e cartolai – Il SIL ha richiesto pertanto alla ministra di farsi promotrice di un’iniziativa che induca a ritirare da subito queste sollecitazioni e ad evitare che ciò avvenga in futuro, perché numerose sono le iniziative in tal senso che in diversi periodi dell’anno vedono coinvolti anche marchi della #GDO».

Amazon e l’iniziativa “Un click per la scuola”

“Un click per la scuola” è un’iniziativa di Amazon a sostegno delle scuole italiane che permette di donare punti virtuali per ogni acquisto.

A ogni ordine fatto dai consumatori che comprano online, Amazon si impegna a donare una percentuale della spesa a una scuola a scelta sotto forma di credito virtuale. Non serve molto per aderire. Bisogna scegliere la scuola che si vuole sostenere e accettare i termini per partecipare all’iniziativa. Si ordina su Amazon come al solito con l’account scelto. Amazon donerà alla scuola una percentuale dell’importo sotto forma di credito virtuale, che la scuola userà per richiedere i prodotti di cui ha bisogno dopo aver confermato la partecipazione all’iniziativa.

Il problema denunciato dai librai è che le scuole hanno chiesto attivamente ai genitori di aderire all’iniziativa e, se fanno acquisti online su Amazon, di scegliere di destinare il ricavato alla scuola prescelta. Un comportamento che finirebbe per ledere la concorrenza a danno delle realtà piccole che non possono competere col gigante dell’ecommerce. Ogni volta che c’è Amazon di mezzo la polemica è comunque assicurata.