Tutela dei consumatori, Nintendo riparerà gratuitamente i controller non reattivi della Switch

I controller difettosi della Nintendo Switch saranno riparati gratuitamente. A seguito di una segnalazione dell’Ufficio europeo delle unioni dei consumatori (BEUC), la Commissione europea e le autorità dell’UE per la tutela dei consumatori hanno contattato Nintendo, che ha accettato di riconoscere ai consumatori il diritto alla riparazione gratuita dei controller malfunzionanti della console di gioco “Nintendo Switch“, anche al di là della garanzia legale. L’azione comune è stata guidata dal ministero greco per lo Sviluppo e gli investimenti e dall’Ufficio federale tedesco per l’ambiente, con il coordinamento dalla Commissione europea.

“Gli utenti – spiega la Commissione UE in una nota – avevano già segnalato alle autorità e alle associazioni di consumatori i problemi di deterioramento e di perdita di controllo della console. Ciò comportava rifiuti elettronici superflui da parte di quegli utenti che, non potendo riparare con facilità e in modo gratuito i controller ormai inservibili, erano costretti a sostituirli“.

L’azione intrapresa ha indotto, quindi, Nintendo a riconoscere il diritto alla riparazione gratuita dei controller Joy-Con difettosi presso i propri centri di riparazione, in caso sia di difetti di fabbrica che di normale usura ed includendo anche quelli fuori garanzia.

Riparazione gratuita Nintendo, Codici: vittoria per i consumatori

L’iniziativa ha visto impegnata anche l’Italia, attraverso l’attività dell’associazione Consumatori Italiani per l’Europa, che vede l’associazione Codici tra i soci fondatori.

“Il problema riscontrato e denunciato – spiega Davide Zanon, Segretario Generale di Cie – è il cosiddetto Joy Con Drift. Si tratta di un malfunzionamento del controller che rende in sostanza ingestibile il controllo dei personaggi dei giocatori. Dal 2021 sono arrivati quasi 25mila reclami da parte dei consumatori ed oggi commentiamo positivamente l’impegno dell’azienda a riparare gratuitamente i controller difettosi, indipendentemente dalla causa, che sia un difetto oppure l’usura, ed anche se la garanzia è scaduta, come ha annunciato la multinazionale giapponese”.

“Un risultato incoraggiante – prosegue – anche se questo non significa che la questione sia chiusa. Il prodotto, infatti, resta sul mercato e questo deve spingere i consumatori a fare attenzione, segnalando eventuali malfunzionamenti. Condividiamo ovviamente l’auspicio del Beuc che questa pratica, ovvero continuare a commercializzare prodotti con problemi di progettazione, possa essere presto vietata in Europa”.

“Siamo di fronte ad una vittoria per i consumatori – aggiunge Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici – e ci auguriamo che serva da monito non solo per Nintendo, ma anche per altre aziende, affinché si intervenga per risolvere il problema dell’obsolescenza prematura, garantendo prodotti che durano nel tempo. Continueremo a vigilare per tutelare i consumatori, a tutti i livelli”.

L’associazione Codici ha attivato i suoi Sportelli per raccogliere le segnalazioni dei consumatori interessati alla sostituzione del controller della Nintendo Switch difettoso.

