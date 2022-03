Tutela del consumatore e dell’ambiente, le buone pratiche in Europa

Raggiungere la neutralità climatica entro il 2050: è questo l’ambizioso obiettivo che l’UE si è posta nell’ambito del Green Deal europeo. Un obiettivo che si traduce nella realizzazione di campagne e iniziative per la tutela del consumatore, dell’ambiente e a favore della sostenibilità.

In occasione della Giornata Mondiale dei Diritti del Consumatore, che ricorre domani 15 marzo, il Centro Europeo Consumatori Italia illustra le iniziative più originali adottate in Europa, dall’ormai celebre app danese “Too Good To Go” al trasporto pubblico gratuito in Lussemburgo.

Tutela del consumatore, le iniziative in Europa

Il Centro Europeo Consumatori parte dall’Austria, impegnata nel tentativo di ridurre tonnellate di rifiuti elettronici con i buoni per la riparazione: con questi voucher, i consumatori possono coprire la metà dei costi di riparazione, sino ad un massimo di 200€.

L’Austria incoraggia così i cittadini ad investire denaro nelle riparazioni piuttosto che nell’acquisto di nuovi dispositivi. Il programma, che ha registrato dal 2020 un grande successo nella capitale Vienna, è ora stato esteso all’intero territorio nazionale per il 2022.

In Belgio, invece, nei negozi dell’usato delle catene “De Kringwinkel” o “Les Petits Riens”, con punti vendita dislocati in tutto il Paese, i cittadini possono disfarsi di mobili, utensili per la cucina o di altri oggetti che non utilizzano più oppure acquistarne di altri a prezzi convenienti.

Mentre, in Bulgaria, una catena di abbigliamento incoraggia i consumatori a portare i loro vestiti usati nei punti vendita; il commerciante si preoccupa di riciclarli o destinarli a nuovo uso e per ogni consegna di abiti usati, i clienti ricevono un buono da riscattare all’acquisto successivo.

Croazia, Cipro e Danimarca

Dalla Bulgaria voliamo in Croazia, dove troviamo la piattaforma online “Burza otpada” dedicata alle aziende: promuove lo scambio di informazioni sull’offerta e la domanda di materie prime secondarie derivanti da processi di produzione o di gestione dei rifiuti. Il progetto, lanciato nel 2017, ha un impatto indiretto sui consumatori: i suoi obiettivi, infatti, infatti quello di ridurre lo smaltimento dei rifiuti e quello di adottare un approccio sostenibile alla gestione delle risorse primarie.

Cipro, invece, promuove incentivi per l’acquisto di biciclette nuove e sussidi per la riparazione e la manutenzione di quelle vecchie. Il Paese, inoltre, ha vietato la fornitura gratuita di borse di plastica nei punti vendita.

Passiamo alla Danimarca, che ha lanciato l’ormai famosa app “Too Good To Go“, per combattere lo spreco alimentare. Ristoranti e negozi mettono a disposizione gli avanzi di cibo invenduto o i pasti che altrimenti butterebbero; i clienti possono controllare sull’applicazione il cibo disponibile nella loro zona e ritirarlo a prezzi molto convenienti. Un vero vantaggio per i consumatori, per i venditori e, conseguentemente, per l’ambiente.

Tutela del consumatore, quali iniziative in Francia, Germania e Italia?

In tema di prodotti difettosi, la Francia incoraggia i consumatori a scegliere la riparazione piuttosto che la sostituzione con un prodotto nuovo. Per esempio, sospendendo la garanzia legale di conformità mentre un prodotto viene riparato, o concedendo un’estensione di sei mesi della garanzia se il consumatore chiede al commerciante di riparare il prodotto.

In Germania, invece, con un emendamento alla normativa sull’economia circolare, il paese vuole porre fine alla sovrapproduzione, alla distruzione di beni nuovi e ai resi inutili. Ad oggi, soprattutto i prodotti elettronici e l’abbigliamento vengono spesso destinati al bidone dei rifiuti anche se sono funzionanti e come nuovi.

Produttori e rivenditori, dunque, avranno maggiori responsabilità in futuro: dovranno infatti documentare chiaramente come trattano i beni invenduti, per esempio se li donano o li rivendono ad un prezzo inferiore.

Per quanto riguarda l’Italia, il CEC segnala NeXt – Nuova Economia per tutti, associazione di promozione sociale, che – attraverso lo strumento del “Voto col Portafoglio” – permette ai consumatori di fare scelte di consumo sostenibile grazie a uno specifico indice, composto da 6 aree e 30 indicatori, strategicamente collegato agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030. Sul portale dell’associazione è possibile conoscerne le numerosissime iniziative.

Lettonia, Lussemburgo, Malta e Norvegia

Diverse stazioni di servizio lettoni incoraggiano i consumatori a portare le proprie tazze di caffè riutilizzabili. Anche una delle più grandi catene di vendita al dettaglio con centinaia di punti vendita segue questa buona pratica; i clienti che portano la loro tazza ottengono uno sconto dal 10 al 15% sul loro caffè, riducendo così la quantità di rifiuti nel Paese.

Ci spostiamo, quindi, in Lussemburgo: il primo paese al mondo ad offrire trasporti pubblici gratuiti. Dal 2020, sia i residenti che i turisti possono semplicemente viaggiare in treno, tram o autobus senza dover acquistare un biglietto. L’obiettivo è quello di incentivare il ricorso alla mobilità sostenibile.

Malta, invece, dal 1° aprile 2022, implementerà il cosiddetto “Beverage Container Refund Scheme”, un sistema che incentiva la restituzione dei contenitori per bevande applicando un deposito rimborsabile di 10 centesimi sulle vendite di bevande come acqua, sidro, birre, caffè pronto da bere in bottiglie o contenitori di vetro, PET o metallo.

In Norvegia troviamo un sistema di deposito per bottiglie e lattine riciclabili, molto conosciuto e diffuso fra tutti i cittadini. All’ingresso di tutti i supermercati, vi sono dei dispositivi per il riciclaggio attraverso i quali si ottiene il rimborso del deposito pagato al momento dell’acquisto di bottiglie o lattine. Nel 2021, più del 92% di tutte le bottiglie e lattine vendute in Norvegia sono state riciclate.

Tutela del consumatore e buone pratiche, Paesi Bassi, Polonia e Portogallo

Il CEC ci porta, quindi, nei Paesi Bassi, dove troviamo Pieter Pot, con sede a Rotterdam: il primo supermercato online che non utilizza imballaggi di plastica. I consumatori acquistano i loro prodotti all’ingrosso e li ricevono in contenitori di vetro che vengono poi restituiti al momento della consegna successiva, in modo che possano essere lavati e riempiti di nuovo. La rivista Forbes stima che i supermercati che non utilizzano imballaggi potrebbero risparmiare fino a 20 kg di plastica per persona all’anno.

Mentre in Polonia, uno studio di architettura di Wrocław ha realizzato un progetto di hotel mobili che consistono in camion isotermici refrigerati. Vengono impiegati camion con rimorchio utilizzati precedentemente per trasportare cibo e dunque in possesso delle caratteristiche in grado di assicurare determinate temperature.

Il progetto prevede “l’upcycling”, cioè l’aumento del valore del materiale e la riconversione dei camion frigoriferi in camere d’albergo. “Good spot” è il primo complesso in Polonia che offre alloggi mobili di questo tipo.

Il governo portoghese, invece, ha promosso un programma contro la povertà energetica, sovvenzionando interventi sulle abitazioni per renderle più efficienti dal punto di vista energetico. Tra le modifiche comprese nel piano troviamo l’isolamento degli edifici, il riscaldamento con fonti sostenibili e la ristrutturazione degli infissi.

Repubblica Ceca, Slovenia e Svezia

E ci avviamo, così, alla fine di questo viaggio tra le buone pratiche realizzate in Europa per favorire la tutela del consumatore e dell’amabiente.

Negli ultimi anni, in Repubblica Ceca è cresciuto il numero di negozi di alimentari in cui i consumatori possono acquistare riso, pasta, caffè o tè e possono chiedere che la merce sia inscatolata in contenitori che hanno portato con sé, in modo che non ci siano rifiuti da imballaggi di plastica monouso.

In Slovenia, invece, l’organizzazione no-profit Reuse Centre svolge attività di consumo sostenibile secondo il motto “ridurre, riparare, riutilizzare”. Tra le tante iniziative, offre ai consumatori la possibilità di partecipare concretamente alla riparazione di un prodotto insegnando loro la corretta manutenzione, oltre a produrre nuovi oggetti a partire da quelli già esistenti.

Ultima tappa in Svezia, che ha ridotto l’IVA dal 25% al 12% per i servizi di riparazione di biciclette, scarpe, articoli in pelle, abbigliamento e biancheria per la casa. Gli artigiani sono autorizzati a offrire riparazioni su grandi elettrodomestici a prezzi fino al 50% meno cari del costo reale; la differenza è a carico dello Stato.

Vuoi ricevere altri aggiornamenti su questi temi?

Iscriviti alla newsletter!



Dopo aver inviato il modulo, controlla la tua casella per confermare l'iscrizione Campo richiesto* Accetto la Privacy Policy Invia e iscriviti!