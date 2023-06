Voli low cost, Altroconsumo: occhio ai costi extra per il bagaglio e la scelta del posto

Altroconsumo chiede alle compagnie aeree più trasparenza fin dall’inizio sui costi dei voli low cost: “il prezzo finale può aumentare anche di molto aggiungendo servizi necessari come un trolley in cabina, uno in stiva o la scelta del posto”

I voli definiti “low cost” lo sono davvero? A questa domanda risponde Altroconsumo, che ha realizzato un’indagine cercando 52 voli con le principali compagnie. Secondo quanto emerso dall’inchiesta, il prezzo finale può aumentare anche di molto aggiungendo servizi necessari come un trolley in cabina, uno in stiva o la scelta del posto (qui l’indagine completa).

“Il prezzo iniziale – commenta Altroconsumo – è uno specchietto per le allodole, che non permette il confronto e non facilita la scelta più conveniente. Serve più trasparenza fin dal principio“.

Voli low cost, l’aggiunta del bagaglio e la scelta del posto costano caro

Secondo l’indagine, realizzata sui siti delle principali compagnie low cost, alcuni costi “accessori” possono far incrementare il prezzo iniziale del biglietto anche del 545%.

“È la percentuale di aumento massima rilevata nell’inchiesta, con Wizz Air – spiega Altroconsumo. – In questo caso abbiamo aggiunto al volo (che compariva al prezzo iniziale di 14,99 euro) la scelta del posto (utile quando ad esempio si viaggia in due), un trolley in cabina e un bagaglio in stiva. Il prezzo finale del biglietto è lievitato da 14,99 euro a 81,75 euro. In pratica, i costi extra (pari a 66,76 euro) erano più di quattro volte tanto il prezzo iniziale“.

Con tutte le compagnie dell’indagine – prosegue l’organizzazione – solo andando avanti nel processo di acquisto diventa evidente che al prezzo indicato inizialmente è possibile portare a bordo solo un bagaglio a mano piccolo (di circa 40x30x20 cm), cioè uno zaino o una borsa da posizionare sotto il sedile.

Tra quelle più comuni per un viaggiatore senza esigenze particolari non sono incluse, invece, queste voci:

bagaglio standard da cabina (tipo trolley da mettere in cappelliera)

bagagli in stiva

scelta del posto

check-in in aeroporto

modifica, cancellazione o cambio nominativo

Ogni compagnia applica specifiche tariffe per queste aggiunte, a volte fisse a volte variabili a seconda del volo, quindi non preventivabili se non si esegue tutto il processo di scelta – sottolinea Altroconsumo.

“Il fatto che le tariffe dei vettori low cost siano così frammentate può essere anche positivo, perché aumenta la possibilità di scelta in base a tariffe personalizzate: il prezzo è scomposto in tutti i suoi elementi e il viaggiatore può aggiungere solo i servizi che gli servono. Il problema, però, è che il prezzo pubblicizzato, quello da cui si viene attratti, è molto inferiore a quello si pagherà effettivamente dopo aggiungendo altri servizi”.

Secondo l’organizzazione, quindi, “i servizi accessori (che poi sono spesso necessari e non così accessori) e il loro costo dovrebbero essere noti sin dall’inizio della ricerca: questo renderebbe facilmente confrontabili i prezzi, sia attraverso i siti delle compagnie (in cui ora invece bisogna addentrarsi nel processo di acquisto) che sui comparatori di voli online”.

“Inoltre – prosegue – il processo d’acquisto è in certi casi lungo, anche perché alcuni vettori offrono servizi aggiuntivi non strettamente pertinenti al volo (come il noleggio auto e la prenotazione degli hotel, assicurazioni per le vacanze, parcheggi ecc.). E, per capire quali singoli servizi aggiuntivi sono previsti e a quanto ammontano, occorre fare il log-in, quindi accedere al sito con i propri dati personali anche solo per valutare i costi di un volo”.

I consigli per risparmiare sui costi extra

Altroconsumo ha preparato alcuni consigli utili per risparmiare sui costi extra dei voli low cost.

Il primo è quello di non farsi attrarre dal prezzo iniziale che compare: meglio addentrarsi un po’ nel processo di acquisto delle compagnie che ci interessano, per capire quanto effettivamente si andrà a pagare e così fare un confronto. Attenzione, inoltre, alle dimensioni dei bagagli: i costi per le valigie fuori misura sono molto salati, nel dubbio meglio acquistare prima un bagaglio extra, per non rischiare di pagare la penale all’imbarco.

“Se resterete via per pochi giorni, ad esempio un weekend, e se non vi pesa viaggiare “leggeri” – prosegue Altroconsumo – non escludete a priori la possibilità di portare solo il piccolo bagaglio incluso nel prezzo (senza pagare in più per il trolley in cabina): le dimensioni di circa 40 x 30 x 20 della borsa/zaino incluso – in particolare estate, con vestiti leggeri – permettono di portare più di un cambio, volendo. Sicuramente meglio un bagaglio morbido come una borsa o uno zaino piuttosto che un trolley anche molto piccolo che sarebbe comunque complicato infilare sotto il sedile”.

Per far stare tutto nel bagaglio a mano piccolo è importante sfruttare al meglio lo spazio: ad esempio, si possono portare prodotti da toilette in bustine monodose, ma anche mettere i calzini all’interno delle scarpe di ricambio. Potete anche pensare di indossare durante il viaggio la giacca e in generale l’abbigliamento più ingombrante come i jeans. Infine c’è anche l’alternativa, un po’ più impegnativa ma sicuramente salva-spazio, di mettere i vestiti in sacchetti sottovuoto, ne esistono diverse tipologie (e sono persino in vendita piccole con pompe aspiranti da viaggio, da utilizzare poi per il ritorno).

Altro consiglio potrebbe essere, se si è in due amici o familiari, quello di aggiungere alle borse piccole incluse nel prezzo iniziale un solo trolley in cabina per gli effetti personali di entrambi.

“Infine, nel processo di acquisto sui siti delle compagnie – conclude Altroconsumo – fate attenzione alla prima schermata che compare dopo aver selezionato il volo: sembra quasi che si debba scegliere per forza un pacchetto che include più servizi (nell’esempio: trolley in cabina, scelta del posto e speedy boarding), ma in realtà proseguendo nella scelta del volo senza pacchetto (opzione chiamata “tariffa standard” in questo caso, “basic” in altri ecc.) più avanti potrai selezionare le singole voci, senza dover per forza acquistare un pacchetto, includendo anche servizi a cui non sei interessato”.

