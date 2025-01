Corsa ai saldi? Codici: fissare un budget per evitare difficoltà

Corsa ai saldi nel fine settimana? Codici invita alla calma: meglio darsi un budget per le spese per non ritrovarsi in difficoltà, specialmente con forme di pagamento come il Buy Now, Pay Later

Fissare un budget per gli acquisti. Confrontare i prezzi prima di acquistare. E informarsi sui tempi per l’eventuale cambio, ricordando che in caso di prodotto difettoso la riparazione o la sostituzione è obbligatoria. Sono i consigli ricordati dall’associazione Codici in vista del prossimo fine settimana di saldi invernali.

Gli acquisti scontati invernali sono iniziati il 4 gennaio per un giro d’affari che Confcommercio ha stimato in 4,9 miliardi di euro, mentre le associazioni dei consumatori sono più caute: i saldi invernali 2025 si presentano con sconti più bassi, con previsioni di acquisto per una famiglia su tre e con molti consumatori che probabilmente decideranno all’ultimo se fare o meno acquisti.

Saldi & calma, meglio insieme

Codici stima oggi un fine settimana di traffico intenso nei centri commerciali e nelle strade dello shopping cittadino, fra chi cerca l’affare e chi insegue la sua “lista dei desideri”. Dall’associazione arriva un invito alla calma per evitare di trovarsi in difficoltà.

«È bene prepararsi all’acquisto – dichiara Ivano Giacomelli, segretario nazionale di Codici – e ricordare quali sono i propri diritti così da non farsi trovare impreparati nel caso dovessero sorgere delle difficoltà. Questo vale per gli acquisti nei negozi fisici e ancora di più per quelli online, dove non c’è il contatto diretto con il venditore e far valere le proprie ragioni può risultare complicato. Il nostro consiglio, quindi, è quello di fare acquisti usando la testa, senza lasciarsi ingannare da offerte che a volte possono nascondere delle fregature. Per non parlare poi delle truffe, come nel caso di siti di e-commerce che poi si scopre essere inesistenti, con la merce acquistata che non verrà mai consegnata».

Uno dei consigli è appunto quello di darsi un budget per le spese.

Spiega Codici: “Questo è importante per gestire al meglio le proprie risorse ed evitare di ritrovarsi in difficoltà, soprattutto quando si scelgono forme come il buy now, pay later. È un tipo di finanziamento a breve termine molto reclamizzato, perché pubblicizzato come semplice da sottoscrivere e vantaggioso. Il problema è che a volte non viene illustrata in maniera chiara la presenza nel contratto di commissioni che scattano, ad esempio, in caso di ritardo nei pagamenti. È così che ci si ritrova improvvisamente in affanno, soprattutto se si sono attivati più finanziamenti di questo tipo, e rispettare le scadenze delle rate diventa complicato, con tutti i rischi che ne conseguono a livello di sovraindebitamento”.

