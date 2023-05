“Diario della creatività”: premiate le scuole di Vibo Valentia, Parma e Montalcino

È giunta al termine la seconda edizione del “Diario della creatività”, attività volta a promuovere cultura della legalità, lotta al falso e conoscenza in merito ai rischi collegati alla contraffazione all’interno delle scuole secondarie di primo e di secondo grado. L’iniziativa si è chiusa oggi nelle scuole di nove regioni italiane, coinvolte nel progetto. In Calabria, Emilia-Romagna e Toscana, si sono aggiudicati il primo premio regionale gli istituti coinvolti nelle attività da Confconsumatori.

Diario della creatività

Il “Diario della creatività” è stato realizzato nell’ambito del progetto “Io Sono Originale”, l’iniziativa del MiSE (ora MIMIT), promossa dalla Direzione Generale per la Tutela della Proprietà Industriale – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi in collaborazione con le associazioni dei consumatori del CNCU. “Io Sono Originale” si rivolge in particolare ai giovani, coinvolgendo le comunità scolastiche e universitarie attraverso workshop, seminari e attività formative.

Questa edizione ha visto la partecipazione degli istituti scolastici di nove regioni italiane – Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia, Toscana, e Umbria – per un totale di 104 diari realizzati. Stamattina, durante una cerimonia online, sono state premiate le classi che hanno dimostrato, all’interno della propria regione, di saper accendere maggiormente la creatività, per immaginare prodotti e soluzioni autentiche e innovative.

La premiazione

Studenti e docenti, assistiti dai referenti locali delle associazioni dei consumatori (Adiconsum, Adoc, Adusbef, Cittadinanzattiva, Confconsumatori, Federconsumatori, Movimento Consumatori), per 21 giorni hanno alimentato i diari, dando vita ai loro prodotti originali con l’obiettivo accrescere la consapevolezza rispetto al valore dell’innovazione e del genio creativo. In particolare, si sono distinte per la loro creatività le scuole coinvolte da Confconsumatori in tre regioni:

In Calabria : Ipseoa Enrico Gagliardi di Vibo Valentia (classe 1^B)

: Ipseoa Enrico Gagliardi di Vibo Valentia (classe 1^B) In Emilia-Romagna : Istituto Comprensivo Toscanini-Einaudi di Parma (classi 3^B e 3^E)

: Istituto Comprensivo Toscanini-Einaudi di Parma (classi 3^B e 3^E) In Toscana: Liceo Linguistico Lambruschini di Montalcino (classe 1^A)

«Volevo ringraziare i docenti che ci hanno creduto e che hanno affrontato il tema su vari fronti: quello economico, ma anche quello civile – dice Mara Colla, presidente onoraria di Confconsumatori – È importante che i ragazzi, fin da giovani, possano gradualmente raggiungere quel senso di responsabilità che è necessario per diventare cittadini e adulti coscienti, consapevoli e onesti, per vivere in società nel modo migliore, cioè con rispetto nei confronti di chi lavora e produce».

Vuoi ricevere altri aggiornamenti su questi temi?

Iscriviti alla newsletter!



Dopo aver inviato il modulo, controlla la tua casella per confermare l'iscrizione Campo richiesto* Accetto la Privacy Policy Invia e iscriviti!