Le nuove tipologie di depuratori d’acqua domestici a confronto

Da quando sono entrati all’interno delle case, i depuratori d’acqua domestici sono diventati una soluzione per tutte le persone che desiderano migliorare il gusto dell’acqua potabile del rubinetto

Da quando sono entrati all’interno delle case, i depuratori d’acqua domestici sono diventati una soluzione ideali per tutte le persone che desiderano migliorare la qualità e il gusto dell’acqua potabile del rubinetto.

Il loro funzionamento permette, infatti, di filtrare e rimuovere le impurità presenti, aumentare le proprietà organolettiche e migliorare odore e sapore. Inoltre, grazie a questi nuovi apparecchi, la vita domestica diventa più sostenibile, in quanto consente di ridurre il consumo di bottiglie di plastica. In questo articolo analizziamo le tipologie di prodotti più all’avanguardia, come i depuratori d’acqua a osmosi inversa di Natura Casa , ma anche i depuratori d’acqua a microfiltrazione e gli addolcitori d’acqua.

Le caratteristiche dei depuratori d’acqua a osmosi inversa

I depuratori d’acqua a osmosi inversa sono sistema di filtrazione che utilizzano una membrana semipermeabile e un filtro ai carboni attivi per rimuovere ioni salini, impurità e contaminanti dall’acqua (inclusi metalli pesanti, pesticidi, batteri e virus) fino a 0,0001 micron e trattenere l’eccessiva presenza di carbonato di calcio.

Il risultato è acqua fresca, pulita e rigenerante, con meno durezza e minore formazione di calcare. Il sistema a osmosi inversa è molto apprezzato e usato, in quanto presenta un elevato livello di filtrazione, in quanto abbatte drasticamente la quasi totalità delle sostanze disciolte nell’acqua.

L’osmosi inoltre è un processo naturale e 100% ecologico che genera acqua osmotizzata che svolge un ruolo fondamentale nel conservare e ripristinare lo stato di salute di ogni individuo, compresi i bambini e gli anziani.

Le caratteristiche dei depuratori d’acqua a microfiltrazione

I depuratori d’acqua a microfiltrazione sono dispositivi che sfruttano il lavoro di diversi filtri (compreso un filtro ai carboni attivi) e di uno sterilizzatore UV per privare l’acqua di tutte le sostanze inquinanti e potenzialmente dannose per l’organismo, senza modificarne le proprietà organolettiche (sodio, calcio e potassio).

Si tratta di una tecnologia che consente di neutralizzare la quasi totalità dei batteri (lo sterilizzatore utilizza infatti la luce ultravioletta per distruggere anche i microbi più piccoli presenti), restituendo acqua più leggera, sicura e di eccellente qualità che si può bere direttamente dal rubinetto di casa, con un sapore naturale incredibilmente migliorato.

Le caratteristiche degli addolcitori d’acqua

Gli addolcitori d’acqua utilizzano una resina a scambio ionico per rimuovere i sali di calcio e magnesio, responsabili della durezza dell’acqua. Questo permette non solo di ridurne la durezza, ma anche di prevenire la formazione di calcare in tubazioni e elettrodomestici e di migliorare l’efficacia di saponi e detergenti.

Rispetto ai depuratori, questi sistemi non vanno a rimuovere i contaminanti, ma hanno solo il compito di decalcificare l’acqua potabile, eliminando eccessivi minerali che possono creare problematiche nella vita di tutti i giorni, oltre a garantire una vita più lunga agli elettrodomestici e un notevole risparmio energetico ed economico.

Gli addolcitori d’acqua sono la scelta ideale per chi desidera migliorare la qualità dell’acqua utilizzata quotidianamente, con enormi benefici per la salute e benessere in fatto di pelle, capelli, bucato e pulizia.

Vuoi ricevere altri aggiornamenti su questi temi?

Iscriviti alla newsletter!



Dopo aver inviato il modulo, controlla la tua casella per confermare l'iscrizione Campo richiesto* Accetto la Privacy Policy Invia e iscriviti!