Look grintosi e trendy estivi per ragazzi: le tendenze imperdibili (Foto Pixabay)

L’estate è quel periodo dell’anno in cui bimbi e adolescenti si svagano, chiudendo per un po’ i libri di scuola e trascorrendo tempo all’aperto con gli amici. Partite a calcio, pomeriggi in piscina, passeggiate per mangiare un gelato sono solo alcune delle avventure che vivranno.

Se anche tu desideri che i tuoi figli trascorrano una vacanza divertente senza rinunciare allo stile dovrai assolutamente dare un’occhiata alle tendenze moda ragazzo. Non bisogna spendere tanto, negozi come Pepco mettono a disposizione tutto ciò che serve per dar vita ad outfit completi di abbigliamento e accessori adatti a ogni design e personalità.

Dai capi perfetti per le giornate al mare ai must-have per le serate con gli amici, ecco i trend che faranno brillare il guardaroba dei ragazzi quest’estate.

Completo bianco e nero tropicale

Il primo must-have di questa estate è il coordinato bianco e nero tropicale: la camicia a maniche corte abbinata agli shorts è la combo perfetta per chi ama distinguersi non dovendo rinunciare alla freschezza.

Ideale da indossare in spiaggia, durante una passeggiata sul lungomare o a una festa estiva con gli amici, questo outfit ha una marcia in più: unisce lo spirito vacanziero all’eleganza di un look studiato. Non dimenticare gli occhiali da sole per completare al meglio l’outfit.

Set tropical beige e bianco

Chi ha detto che eleganza ed estate non possano andare a braccetto? Il secondo protagonista del guardaroba estivo per ragazzi è il coordinato tropicale beige e bianco: camicia e shorts perfettamente coordinati.

Sceglilo per cene in famiglia, uscite serali o cerimonie informali; la tonalità neutra si abbina facilmente a qualsiasi accessorio e dona subito un’aria sofisticata e rilassata al tempo stesso. Aggiungi un paio di sneakers bianche ed ecco che il ragazzo sarà pronto per ogni occasione.

T-shirt beige e bermuda blu

Per i giorni più caldi o per chi preferisce la semplicità, il completo composto da t-shirt beige e bermuda blu è la scelta vincente: si tratta di un classicone che non passa mai di moda. Comodo, fresco e sempre di tendenza, questo abbinamento è perfetto per una giornata al parco, un giro in città o semplicemente per stare con gli amici. Un consiglio in più? Basterà aggiungere un cappellino o uno zaino colorato per rendere il tutto ancora più personale.

Frisbee e skate: gli intrattenimenti dell’estate

L’accessorio estivo più cool? Senza dubbio il Penny skateboard! Piccolo, maneggevole e super colorato, è il compagno di avventure perfetto per ogni ragazzo che ama muoversi in libertà.

Che tuo figlio stia andando al mare, al parco o semplicemente voglia divertirsi in strada, il Penny lo accompagnerà ovunque con grinta. Un vero must-have per chi ama lo sport e la vita all’aria aperta.

Nessuna estate è completa se non c’è un frisbee colorato: facile da portare ovunque, perfetto per la spiaggia o per il parco, regala ore di divertimento all’aria aperta.

Lancia, corri, recupera… e ripeti! Un gioco semplice ma sempre amatissimo, perfetto per socializzare e trascorrere giornate spensierate in compagnia. È l’opzione top da mettere in valigia, coinvolge tutta la famiglia e crea momenti di condivisione.

Tutti questi capi e accessori si trovano nella nuova collezione Pepco e hanno prezzi competitivi. Trova il punto vendita Pepco più vicino a te; dal 16 maggio la rete di store si amplia con il nuovo negozio ad Albano Sant’Alessandro in provincia di Bergamo presso le Gallerie Bennet in via Tonale 101.