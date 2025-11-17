Bevande alcoliche, Antitrust multa Tannico per 150 mila euro

L’Antitrust multa Tannico per 150 mila per pratica commerciale scorretta. La società, attiva nella vendita online di bevande alcoliche, “diffondeva comunicazioni ingannevoli e omissive per promuovere la vendita online di bevande alcoliche a prezzi promozionali”.

La sanzione a Tannico

Così l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, che ha deciso una sanzione di 150 mila euro. La società, spiega l’Antitrust in una nota, attraverso il sito www.tannico.it e l’app Tannico, diffondeva “comunicazioni commerciali ingannevoli e omissive” sugli annunci di riduzione di prezzo delle bevande alcoliche pubblicizzate.

In particolare, spiega l’Antitrust, “Tannico s.r.l. promuoveva in modo scorretto numerosi prodotti “in offerta” per i quali i prezzi, indicati come “promozionali”, erano maggiori o uguali al prezzo più basso applicato nei 30 giorni precedenti alle offerte, contrariamente a quanto previsto dalle norme a tutela dei consumatori per garantire una corretta informazione sull’effettiva convenienza economica delle promozioni. A metà luglio 2025, durante l’istruttoria, la società ha modificato sito web e app, mettendo fine all’infrazione”.