Profumi: come risparmiare comprando i tester

Oggi è possibile non soltanto acquistare profumi online, ma è possibile acquistare persino dei tester di profumi, per risparmiare notevolmente

Una delle cose che può risultare più difficile da acquistare è sicuramente il profumo. Questo perché in primis si tratta di un prodotto che spesso e volentieri segue delle logiche puramente soggettive, ma specialmente perché si tratta di qualcosa che in alcuni casi ha un costo sicuramente non poco rilevante.

Comprare un profumo può diventare complicato ed estremamente dispendioso se non si seguono alcune piccole regole, o meglio se non si hanno chiare in testa alcune cose. Per esempio, al giorno d’oggi è possibile non soltanto acquistare profumi online, ma è possibile acquistare persino dei tester di profumi, per risparmiare notevolmente. Vediamo insieme di cosa si tratta.

Tester di profumi: cosa sono

Quando parliamo di vendita di tester profumi intendiamo semplicemente il commercio di un prodotto che non è un’imitazione, ma bensì un profumo del tutto identico all’originale. Quello che qualcuno forse non sa è che ogni casa produttrice fornisce ai punti vendita, boutique e profumerie, oltre che ai prodotti tradizionali, anche dei profumi che servono da prova. Dei profumi che serviranno per permettere ai clienti di testare il prodotto e fare la propria scelta in maniera più adeguata.

Va da sé che i profumi tester siano venduti a dei prezzi estremamente vantaggiosi: si parla anche del 50% in meno rispetto al prodotto tradizionale. Ma c’è differenza tra i due prodotti? Assolutamente no. Entrambi sono originali e forniti dalla casa produttrice: il prodotto, anche in termini di fragranza, è assolutamente identico. Ciò che potrebbe variare è semplicemente la confezione: precisiamo, non la boccetta contenente il profumo in sé, ma la scatolina dove viene riposta la boccetta.

Vantaggio non indifferente

Appare da subito evidente che acquistare un profumo tester possa essere particolarmente vantaggioso in termini economici. Basti pensare al fatto che si può fare anche un regalo, risparmiando una cifra particolarmente alta. Va da sé che quando si parla di profumi tester si faccia riferimento a prodotti sia per uomo che per donna. Se regalare un profumo può essere complicato alle volte, meglio farlo se si può risparmiare.

Info utili per l’acquisto

Come abbiamo anticipato, la vendita di tester si è diffusa a tal punto che al giorno d’oggi possiamo sfruttare numerosi portali online per l’acquisto. Alle volte, però, può risultare difficile acquistare un profumo senza provarlo. Ma questo non deve assolutamente frenare.

In primo luogo, quando scegliamo un profumo possiamo leggere gli ingredienti presenti e cercare di capire se possano fare al caso nostro, o se siano ingredienti e fragranze che di solito piacciono particolarmente ad una persona a cui vogliamo regalare il profumo.

Fatto sta che, nella maggior parte dei casi, chi acquista i profumi online sa già che tipo di prodotto acquisterà: la maggior parte delle persone, infatti, tende ad affidarsi sempre a profumi già utilizzati, o comunque a brand di riferimento.

Si può pensare anche di seguire i propri gusti, acquistando profumi simili nella composizione e che magari appartengono alla stessa famiglia olfattiva di profumi che abbiamo già provato altre volte.