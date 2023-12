Regali di Natale, previsioni Confcommercio: 186 euro a persona

8 miliardi di euro in bilancio per i regali di Natale, con una spesa che si traduce in 186 euro a testa, per oltre 7 italiani su dieci che farà regali per le feste natalizie. È il dato diffuso dall’Ufficio Studi di Confcommercio su consumi di Natale e tredicesime, quest’anno “all’insegna di un rinnovato ottimismo: il totale delle tredicesime supererà i 50 miliardi, la spesa per i regali sarà di 8 miliardi contro i 7,2 del 2022”, spiega l’associazione.

Consumi di Natale, un dicembre buono

“Sarà un buon mese di dicembre sul fronte degli acquisti e dei consumi delle famiglie”, afferma la consueta ricerca dell’Ufficio Studi di Confcommercio su consumi di Natale e tredicesime, che stima in poco più di 50 miliardi l‘ammontare del volume delle tredicesime edizione 2023 (erano pari a 47,4 miliardi l’anno scorso), che si tramuteranno in media in 1.882 euro di consumi a famiglia (1.598 euro nel 2022), comprensivi delle spese obbligate. È una crescita, quella delle tredicesime, che il direttore dell’Ufficio Studi, Mariano Bella, imputa alla crescita dell’occupazione, agli effetti del taglio del cuneo fiscale e contributivo e alla diminuzione dell’inflazione, in particolare dei beni energetici.

Regali di Natale, edizione 2023

Per quanto riguarda i regali di Natale la previsione di Confcommercio è di una spesa pari a 8 miliardi (contro i 7,1 del 2022), una somma che si traduce in 186 euro a testa. Farà regali il 73,2% degli italiani, pur in presenza di una propensione in calo al 40,1%.

In realtà, spiega Confcommercio, in molti potrebbero già averli acquistati, visto che il volume di acquisti durante la “black week” (la settimana del Black Friday, iniziativa che si è allungata su più giorni) è cresciuto del 7% in volume, con la spesa complessiva salita a 4,31 miliardi, prevalentemente online (2,41 miliardi, +9,5%) contro i 4,03 del 2022. Sono stati venti milioni gli italiani ad approfittare delle offerte, spiega l’associazione.

Vuoi ricevere altri aggiornamenti su questi temi?

Iscriviti alla newsletter!



Dopo aver inviato il modulo, controlla la tua casella per confermare l'iscrizione Campo richiesto* Accetto la Privacy Policy Invia e iscriviti!