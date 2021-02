Saldi invernali, Confesercenti: per ora flessione del -40%

Nel weekend appena trascorso è arrivata l’ultima tranche dei saldi invernali: sabato le vendite di fine stagione sono partite anche in Emilia-Romagna, Toscana e Veneto. Queste le ultime regioni a dare il via ai saldi 2021, che, quest’anno, hanno avuto una partenza ‘differenziata’ tra le diverse regioni.

“Purtroppo, nelle regioni in cui le vendite di fine stagione sono già iniziate, ancora non si sono registrati i risultati sperati: il bilancio, per ora, è di una flessione del -40% rispetto allo scorso anno. L’auspicio è che il progressivo allentamento delle misure restrittive permette di agganciare una netta inversione di tendenza nelle prossime settimane”, spiega in una nota il Presidente di Fismo Confesercenti Fabio Tinti.