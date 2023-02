Sneakers da donna: alla scoperta dei trend primaverili 2023

Il successo delle sneakers tra il pubblico femminile è inarrestabile, essendo una scarpa molto versatile e adatta a qualunque occasione, dalle uscite informali agli eventi che richiedono una maggiore eleganza.

Senza contare che la crescente attenzione da parte delle fashion addicted ha reso queste calzature una presenza fissa anche sulle passerelle, nonché un prodotto immancabile in qualsiasi collezione moda e accessori dei brand del fashion.

In virtù di una domanda tanto ampia e variegata, attualmente le aziende del settore propongono quindi tantissime versioni di sneakers da donna, così da soddisfare ogni esigenza, preferenza estetica e budget a disposizione.

Le sneakers da donna di tendenza per la moda 2023

Per individuare modelli di tendenza di scarpe primaverili da donna, come le sneakers , è possibile rivolgersi a portali specializzati come Mecshopping.it, che vanta oltre trent’anni di esperienza nel campo dell’abbigliamento ed è stato premiato come migliore e-commerce d’Italia 2022/23 nella categoria Abbigliamento Multimarca dal Corriere della Sera in collaborazione con Statista.

In particolare, tra i principali trend primaverili del 2023 è possibile annoverare le sneakers con zeppa, per non rinunciare ai tacchi alti, quelle in stile retrò, modelli da escursionismo per un look urban street, modelli bianchi con cui valorizzare outfit all’avanguardia e sneakers alte ispirate al mondo del basket.

Sneakers con zeppa da donna

Un vero e proprio must have per la primavera 2023 è rappresentato dalle sneakers con zeppa, ossia con un tacco abbastanza alto integrato nella calzatura.

Queste scarpe offrono un connubio ottimale tra la comodità di una sneakers tradizionale e lo slancio di una scarpa col tacco, con tanti modelli tra cui scegliere con tomaia in ecopelle o in mesh per calzature più sostenibili o traspiranti.

Sneakers in stile retrò

Tra i modelli di tendenza per la primavera 2023 è possibile annoverare anche le sneakers in stile retrò, scarpe molto amate da personaggi famosi come Kendall Jenner.

Tra quelle più gettonate ci sono le sneakers in stile anni 80 proposte da marchi come Puma, in grado di abbinare un’elevata comodità a un look nostalgico, ma anche le apprezzatissime sneakers Saucony per gli appassionati del vintage.

Sneakers da trekking

Per chi ama i look street e urban è possibile orientarsi verso le sneakers da trekking, un modello che si conferma ormai da diversi anni un vero e proprio must have nella stagione primaverile.

Si tratta di scarpe adatte a qualsiasi necessità, dalle escursioni in campagna alle passeggiate al parco, ma si possono indossare anche nel tempo libero creando un look casual con un tocco davvero originale.

Sneakers bianche

Un modello primaverile di sneakers da donna che costituisce un vero e proprio sinonimo di ricercatezza è rappresentato dalle sneakers bianche.

Sono proposte da tantissimi marchi come Keys, Tommy Hilfiger, Queen Helena e Sara Lopez, disponibili anche con piattaforma con zeppa per ottenere un rialzo leggero e discreto di pochi centimetri, con modelli in pelle che offrono un comfort ottimale nella quotidianità.

Sneakers alte

Nei trend primaverili rientrano anche le sneakers alte, modelli derivati direttamente dalle scarpe da basket per offrire una calzatura moderna, comoda e alla moda, adatta per ogni occasione.

Tra le proposte più gettonate è possibile annoverare le sneakers da donna alte bicolore, dalla combinazione in bianco e nero più vintage fino a quelle più accese e vistose, ideali da indossare con dei pantaloni larghi sotto al ginocchio per un look moderno perfetto per l’ambiente urbano.

