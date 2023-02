Le industrie che non possono fare a meno di nastri e adesivi

Dall’automotive all’aeronautica, dalla cartotecnica all’elettronica, l’impiego di nastri e adesivi è fondamentale in un numero sempre più ampio di industrie, a partire da quelle di importanza strategica, e su scala globale. In questo articolo forniremo una panoramica dei settori industriali in cui l’uso di nastri e adesivi è ormai indispensabile, affidandoci alla consulenza di Biemme Adesivi, il distributore ufficiale italiano del leader mondiale dei prodotti adesivi 3M, con un’esperienza di oltre 50 anni nell’ambito delle tecnologie adesive e know-how all’avanguardia nei processi di innovazione.

Il settore automotive

Il settore automotive, che comprende tutti i veicoli a motore (automobili, ma anche camion, motociclette, ecc.), è uno dei maggiori utilizzatori di adesivi e nastri. Nel caso delle automobili, gli adesivi sono utilizzati per incollare componenti interne ed esterne: parti del motore, pannelli della carrozzeria, vetri e tutta la serie di guarnizioni, in funzione strutturale o estetica, che completa la finitura del veicolo, dalle fasce antiurto delle portiere alle modanature laterali o posteriori. Gli adesivi sono impiegati anche, da una parte, per implementare la resistenza alle collisioni e lo smorzamento acustico, dall’altra per ridurre le vibrazioni e le fughe termiche.

Il settore dell’industria navale

Altro grande comparto in cui le tecnologie adesive trovano sempre più ampio impiego è quello dell‘industria navale, che utilizza adesivi e nastri sia per il fissaggio delle componenti strutturali, sia per la finitura estetica, interna ed esterna (arredi, superfici decorative, ecc.). Gli adesivi consentono inoltre di limitare il processo di corrosione dei materiali, di cruciale importanza in questo ambito.

Industria elettronica

Se nei settori caratterizzati da grandi ingombri e volumi (come quelli appena citati) le tecnologie adesive si sono affermate in anni più recenti, grazie alla progressiva messa a punto di soluzioni in grado di affiancare o sostituire il fissaggio meccanico, altri comparti industriali sono legati fin dalle origini all’impiego di materiale incollante. Per esempio l’industria elettronica, in cui gli adesivi trovano impiego per collegare la gamma sempre più varia, e di dimensioni sempre più ridotte, di elementi che compongono i device elettronici, dai computer ai cellulari, come chip e microchip, condensatori, schede madre. Gli adesivi rispondono inoltre all’esigenza di proteggere i circuiti elettronici dalla polvere e dall’umidità.

Cartotecnica, design e arredamento

Anche l’industria della cartotecnica e del packaging si è sviluppata “a braccetto” di quella adesiva. I materiali incollanti, in questo ambito, servono per la produzione di carte, buste, scatole e innumerevoli altri accessori e contenitori, per unire i vari strati di materiale, per migliorare la resistenza e la stabilità del prodotto finito, oppure per produrre confezioni impermeabili e resistenti alle alte temperature.

Possiamo ancora citare l’industria del design e dell’arredamento, dove l’impiego di nastri e adesivi risponde a una varietà di scopi pratici ed estetici, dalla creazione di modelli e prototipi, che consentono la sperimentazione delle idee in modo rapido ed economico, alla produzione di mobili e oggetti d’arredo nei materiali più vari (plastica, legno, vetro, metalli, ecc.).

L’elenco potrebbe continuare, includendo per esempio le molteplici diramazioni del comparto bio-medico e bio-tecnologico, oppure quello, altrettanto vasto e impegnativo, delle infrastrutture, ma gli ambiti fin qui descritti sono di certo sufficienti a dare un’idea dell’ampiezza di impiego dei materiali adesivi e del know-how che è necessario avere per assicurarne la funzionalità, l’efficacia e soprattutto la sicurezza.

Il mercato industriale è il più consolidato per Biemme Adesivi: è proprio in questo contesto che vengono offerte soluzioni adesive all’avanguardia per una pluralità di settori industriali – automotive, navale, aerospaziale, elettronica, elettrodomestici, cartotecnica, design, arredamento – seguendone man mano l’evoluzione per rispondere alle esigenze produttive dei maggiori brand e ai più elevati standard di qualità e sicurezza. I nastri e gli adesivi acquistabili all’interno della loro piattaforma e-commerce, tapes-store.com, sono progettati per risolvere le criticità del fissaggio nei più complessi e articolati ambiti applicativi.

Vuoi ricevere altri aggiornamenti su questi temi?

Iscriviti alla newsletter!



Dopo aver inviato il modulo, controlla la tua casella per confermare l'iscrizione Campo richiesto* Accetto la Privacy Policy Invia e iscriviti!