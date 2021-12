Sostenibilità: i consumatori scelgono prodotti eco-friendly

La crescita economica necessita sempre di più di un approccio attento e responsabile, sostenendo così uno sviluppo di tipo sostenibile. Oggi, infatti, sempre più persone e aziende si fanno carico di un approccio nuovo che non si limita alla sola dimensione ambientale, ma includa in modo sempre più globale anche la sfera economica e quella sociale.

Dati sul consumo sostenibile

Ad oggi, a seguito di uno studio condotto su oltre 14 mila soggetti in tutto il mondo, oltre il 43% dei consumatori è convinto che l’impatto della pandemia Covid-19 sia ancora molto presente nella gestione della propria quotidianità e che tutto ciò potrebbe durare ancora per almeno un altro anno solare. Nonostante emerga una maggiore sicurezza nei confronti della crisi sanitaria, si è ancora molto preoccupati dell’andamento economico del Paese a causa delle numerose chiusure a cui i commercianti sono stati obbligati dall’inizio dell’emergenza per il Coronavirus.

Il consumo sostenibile appare, quindi, come l’unica possibile soluzione.

Il crescente numero di consumatori attenti all’impatto ambientale dei consumi (74%), è oggi possibile porre l’accento anche su questioni afferenti al cambiamento climatico, grazie a cui la maggior parte dei soggetti afferma di riciclare sempre prodotti e imballaggi dopo averli utilizzati. Ciò nonostante, il fattore economico riveste ancora un ruolo primario e guida la maggior parte delle scelte dei consumatori; infatti, la sostenibilità dei gesti è correlata all’opportunità di trarre un immediato guadagno.

A questo punto sono le imprese ad essere chiamate in causa, proponendo prodotti che rispecchino le molteplici richieste degli utenti, soddisfacendo differenti target e aspettative.

Il carrello degli italiani diventa green

Grazie a tutte queste attenzioni, il carrello della spesa si arricchisce di prodotti sostenibili, sia in termini di risorse sia nel rispetto degli animali. Anche il packaging, ora, viene in aiuto di chi acquista, fornendo preziose indicazioni e suggerendo quando un determinato prodotto ha dei requisiti tali affinché possa essere considerato “sostenibile”. L’indicazione con più appeal è quella che rimanda al biologico in tutte le sue forme, ma è in crescita anche l’etichetta contenente claim etici, mentre l’offerta di prodotti animal friendly rimane un po’ più arretrata.

A fronte di ciò alcuni negozi, come Bennet, per esempio, propongono, nei propri store, iniziative sostenibili oltre che promuovere prodotti green e imballaggi riciclati senza gravare sugli acquirenti. Queste realtà dovrebbero rivolgersi principalmente ai consumatori Eco-Active, cioè a quel gruppo di persone che, sentendosi responsabile in prima persona per l’ambiente, modificano attivamente i comportamenti di acquisto, spendendo così anche importi maggiori pur di garantire una coerenza tra azione e pensiero. La comunicazione, in questo caso, diventa fondamentale per veicolare una maggiore consapevolezza verso i temi ecologico-ambientali e per valorizzare le modalità attraverso cui i consumatori possono diventare determinanti con le loro azioni. Il target di riferimento dovrebbe essere quello dei più giovani, in quanto particolarmente sensibili a tematiche di questo tipo.