Agcom: dal 15 ottobre arriva il nuovo Portale delle segnalazioni

Il 15 ottobre entrerà in funzione il Portale delle segnalazioni dell’Agcom (Autorità per le garanzie nelle comunicazioni). Attraverso il Portale gli utenti potranno inviare le segnalazioni all’Autorità in modo semplice e intuitivo: si tratta delle segnalazioni attualmente trasmesse all’Agcom mediante i Modelli D e P per le violazioni commesse nei settori relativi a comunicazioni elettroniche, servizio media audiovisivi e Pay TV, postale.

Per accedere al sistema e inviare la segnalazione è necessario autenticarsi attraverso SPID, CIE, CNS oppure eIDAS, e compilare uno dei seguenti Form: Segnalazione nel settore delle comunicazioni elettroniche, servizi media audiovisivi e Pay-TV, che sostituisce il c.d. Modello D; Segnalazione nel settore postale, che sostituisce il c.d. Modello P.

