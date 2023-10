Spid e Carta di identità elettronica potranno essere usate per attivare e cambiare Sim. La decisione dell’Agcom per semplificare le procedure

Agcom, via libera all’uso di Spid e Cie per cambiare Sim (Foto Pixabay)

Spid e Carta di identità elettronica potranno essere usate per l’attivazione e il cambio delle Sim.

L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nella riunione della Commissione per le Infrastrutture e le reti del 27 settembre 2023, “al fine di semplificare gli adempimenti cui sono tenuti gli operatori e gli utenti – informa una nota – ha consentito l’utilizzo del sistema pubblico di identità digitale (SPID), della carta d’identità elettronica (CIE) o della carta nazionale dei servizi (CNS)” nell’ambito delle procedure di attivazione o cambio delle SIM, inclusa la Mobile Number Portability (MNP)”.

Questi strumenti, spiega l’Agcom, “garantendo la validazione di tutte le informazioni inerenti all’identificazione digitale del soggetto richiedente, si configurano come un’efficace alternativa all’acquisizione video/fotografica dei relativi documenti (carta d’identità e codice fiscale) da parte degli operatori. Gli operatori, pertanto, saranno tenuti ad aggiornare in tal senso l’Accordo quadro per l’applicazione delle norme riguardanti la MNP del 9 maggio 2022”.

