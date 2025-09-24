AI e commercio: l’Italia punta su marketing e contenuti, più cauta sull’automazione

Una nuova indagine europea rivela come le PMI stiano integrando l’intelligenza artificiale e commercio: Italia in prima linea su marketing e contenuti, ma più prudente su automazione e processi operativi.

L’intelligenza artificiale sta trasformando il modo di fare impresa in Europa, e le piccole e medie imprese digitali non fanno eccezione. Una recente indagine condotta su oltre mille operatori del commercio online in Italia, Francia, Germania, Spagna e Regno Unito fotografa un panorama in evoluzione: l’AI non è più un tema sperimentale, ma un alleato sempre più strategico per marketing, comunicazione e relazione con il cliente.

Italia: focus su marketing e generazione di contenuti

Le aziende italiane mostrano un approccio aperto ma pragmatico. Marketing (47%) e creazione di contenuti (46%) sono le due aree principali di investimento, seguite dall’uso dell’AI per traduzioni multilingue (39%) e per il miglioramento delle immagini di prodotto (35%).

Cresce anche l’interesse per customer service intelligente e analisi dei dati (entrambi al 30%), mentre circa un terzo delle imprese punta sulla personalizzazione dell’esperienza cliente. Più prudente, invece, l’adozione per l’automazione dei processi (27%), per l’ottimizzazione dei prezzi (25%) e per il rilevamento di frodi (20%).

Trend europei: approcci differenti, obiettivi simili

Dall’analisi dei cinque mercati emergono differenze significative. La Germania adotta un approccio strutturato, con i tassi più alti di utilizzo per contenuti, marketing e creazione di immagini. La Spagna si distingue per il dinamismo, registrando le percentuali più alte per marketing, traduzioni e automazione. La Francia concentra l’attenzione sul miglioramento del customer service, mentre il Regno Unito appare più conservatore, soprattutto su assistenza clienti e rilevamento frodi, pur mantenendo un forte interesse per i contenuti generati dall’AI.

Un potenziale strategico per il futuro del commercio

Nel complesso, i dati indicano una crescente consapevolezza del ruolo che l’intelligenza artificiale giocherà nel commercio europeo: dalla creazione di esperienze personalizzate alla gestione più efficiente delle risorse, fino alla possibilità di potenziare la competitività internazionale delle imprese.

L’Italia, pur muovendosi con cautela, dimostra di voler cogliere questa opportunità, posizionandosi a metà strada tra l’approccio sperimentale di Paesi più dinamici e quello più conservatore di mercati più maturi.