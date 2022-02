Approvato in Commissione il “bonus psicologo”. Codacons: fondi insufficienti

Le Commissioni riunite Affari Costituzionali e Bilancio hanno approvato il “bonus psicologo“, inserito nel Ddl Milleproroghe con un emendamento. Una misura pensata per coloro che hanno bisogno di intraprendere un percorso terapeutico per problematiche causate dai due anni di pandemia.

L’emergenza sanitaria, di fatto, sta causando notevoli ripercussioni sulla salute mentale delle persone, alle prese con il timore del contagio, la solitudine dettata dalle misure di distanziamento, la sovraesposizione alle informazioni sul Covid.

Basti pensare che, secondo uno studio realizzato da Cnr-Irib, gli stessi psicologi riferiscono un aumento dei pazienti; un dato, questo, che riguarda 6 psicologi su 10. Ansia, depressione e disturbi del sonno sono le patologie più frequenti, che si sono aggravate in alcuni pazienti già in trattamento. Anche i bambini, nel corso della pandemia, sono diventati vittime di disturbi legati alla salute mentale, come ansia e stress, fino ad arrivare a casi più gravi di depressione e autolesionismo.

È stato Filippo Sensi, deputato del Partito Democratico, a dare notizia dell’approvazione del bonus psicologico sul suo profilo Twitter.

Ore 2.52. Le Commissioni riunite Affari Costituzionali e Bilancio approvano il #bonuspsicologo.

In cosa consiste il bonus psicologo?

Il bonus – si apprende da fonti stampa – consiste in un importo di 600 euro massimo all’anno e potrebbe riguardare circa 16 mila persone. Sarà parametrato in base all’Isee, con il tetto massimo fissato a 50mila euro.

Dovrebbe ammontare a 20 milioni, scrive Il Sole 24 Ore, la cifra destinata alle misure per il benessere mentale: “la metà andrà al potenziamento delle strutture del Servizio sanitario per favorire in particolare l’accesso ai servizi di psicologia e psicoterapia, con il rafforzamento, tra l’altro, dei «servizi per la neuropsichiatria per l’infanzia e l’adolescenza». L’altra metà servirà per il bonus psicologo”, di cui potranno usufruire i cittadini in base all’Isee.

Il Codacons boccia l’emendamento: misura “spot”

Per il Codacons Il “Bonus psicologo” inserito nel decreto Milleproroghe “è una misura “spot” che non aiuterà realmente chi, a causa del Covid, ha subito ricadute psicologiche e necessita di un concreto e duraturo sostegno”.

“Il Bonus , così come previsto nel Ddl Milleproproghe, presenta evidenti criticità – spiega l’associazione – Prima di tutto i fondi messi a disposizione appaiono del tutto insufficienti: solo 10 milioni di euro saranno destinati in modo diretto ai cittadini in difficoltà attraverso un voucher da spendere in servizi di assistenza. In secondo luogo il tetto Isee fino a 50mila euro per poter godere del bonus appare troppo elevato, e inserirà nella platea dei beneficiari anche soggetti che possono sostenere in modo autonomo le spese psicologiche”.

“Così solo 16mila fortunati riusciranno a godere del Bonus psicologo, e un’ampia fetta di cittadini che con il Covid hanno sviluppato forme di disagio mentale sarà tagliata fuori dal provvedimento. Senza contare – conclude il Codacons – i possibili rincari delle tariffe da parte degli psicologi, così come avvenuto per altre categorie di beni e servizi interessati dagli incentivi varati dal Governo negli ultimi due anni”.

