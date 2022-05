Aumenta il rischio sovraindebitamento in Campania, l’allarme di MDC e SOS Impresa

Secondo L’Eurostat Campania, Sicilia, Calabria e Puglia sono tra le cinque regioni europee con l’occupazione più bassa nel 2021 insieme alla regione della Guyana francese. Un quadro desolante che “aumenta i rischi del ricorso all’usura e del sovraindebitamento familiare” secondo il Movimento Difesa del Cittadino e SOS Impresa Rete per la Legalità Campania, impegnati nel progetto “Liberiamoci – Prevenzione e contrasto dell’usura e del sovraindebitamento”.

“Liberiamoci”, disoccupazione e rischio sovraindebitamento

“Non bastavano gli aumenti del 55% dell’elettricità e del 41,8% del gas, uniti alla inflazione che erode i salari ed il potere di acquisto delle famiglie – denunciano MDC e SOS Impresa – a deprimere ulteriormente l’economia regionale è la piaga della disoccupazione“.

Secondo l’istituto statistico europeo la Sicilia registra un tasso di occupazione tra i 15 e i 64 anni del 41,1%, la Campania del 41,3%, la Calabria e del 42% e la Puglia del 46,7% a fronte di un tasso medio per l’Ue a 27 del 68,4%. Situazione ancora più drammatica per le donne, con un tasso di occupazione di appena il 29,1% in Campania e Sicilia e il 30,5% in Calabria. Altro dato che preoccupa le associazioni è quello dell’Unità di informazione finanziaria di Bankitalia, che nel 2021 ha registrato oltre il 23% in più di segnalazioni di operazioni sospette: sono 139mila, metà delle quali “rilevanti” secondo l’esame della Guardia di Finanza.

Per MDC e SOS Impresa è importante, dunque, proseguire nella campagna di sensibilizzazione dei cittadini sui rischi e sui servizi di sostegno alle vittime e/o potenziali vittime di usura e/o sovraindebitamento, fornendo un’informazione facile e accessibile sul territorio regionale.

Luigi Cuomo, Presidente di SOS Impresa, “lancia l’allarme suicidi per molti imprenditori, stretti dalla crisi economica e dai debiti contratti durante il lockdown. Nel corso degli ultimi mesi si registrano nuovi e numerosi suicidi di imprenditori che decidono di sfuggire dai loro debiti”.

Gli ultimi casi “rilanciano l’allarme usura e sovraindebitamento in termini estremi” – afferma Cuomo – “È necessario affrontare questa situazione lanciando una forte campagna istituzionale di comunicazione che indichi un’altra strada per uscire dal tunnel dei debiti e dell’usura“.

