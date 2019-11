Authority, nuove tecnologie ed Europa: giovedì l’evento di Consumers’ Forum

Conto alla rovescia per il tradizionale appuntamento di Consumers’ Forum dedicato alle Autorità e alla tutela del consumatore alla luce dell’evoluzione tecnologica e del rapporto con l’Europa. Il 21 novembre a Roma si svolgerà infatti la quattordicesima edizione dell’appuntamento annuale con le Authority organizzato da Consumers’ Forum dal titolo “Il potere delle nuove tecnologie, il ruolo dell’Europa e delle Authority nazionali”.

L’evento servirà a fare il punto sulle nuove sfide, le nuove tutele per i mercati e per i consumatori e per presentare la ricerca Consumerism 2019 svolta in collaborazione con l’Università Roma Tre. Quest’anno il tema sarà”Dal codice del consumo al Digital Service Act. Quella dal consumatore al cittadino digitale è vera evoluzione?”.

«La ricerca di quest’anno – informa una nota di lancio dell’evento – vuole approfondire ulteriormente le conseguenze che la rivoluzione digitale sta provocando sulla vita e sui diritti dei cittadini, ponendo il problema fondamentale della tenuta e efficacia del Codice del Consumo, approvato nel 2005 e a tutt’oggi il principale strumento normativo a tutela del consumatore. La difesa della libertà e delle garanzie per i consumatori è strettamente legata alle leggi varate a livello europeo e italiano e al ruolo, ai poteri e all’organizzazione delle Authority nazionali. L’attuale rivoluzione tecnologica ha abbattuto le frontiere settoriali e reso inefficaci le regolazioni verticali».

Chi ci sarà

Parteciperanno alla giornata il Presidente ARERA Stefano Besseghini, il Segretario Generale dell’AGCM Filippo Arena, il Segretario Generale del Garante per la Protezione dei dati personali Giuseppe Busia, il Commissario AGCOM Francesco Posteraro, Magda Bianco Responsabile dell’Area Tutela dei clienti e antiriciclaggio di Banca d’Italia, il Responsabile Prevenzione, Corruzione e Trasparenza di Consob Giuseppe D’Agostino, la Responsabile servizio Tutela del Consumatore IVASS Maria Luisa Cavina, la Responsabile Ufficio Diritti degli Utenti dell’Autorità di regolazione dei Trasporti Katia Gallo.

Il convegno “Il potere delle nuove tecnologie, il ruolo dell’Europa e delle Authority nazionali” sarà aperto dal Presidente di Consumers’ Forum Sergio Veroli e moderato da Michele Mezza, giornalista esperto di digitale e docente di culture digitali all’Università Federico II di Napoli.

Le Authority si confronteranno sugli aggiornamenti giuridici e legislativi dei temi di loro competenza e sui loro poteri regolatori: privacy, telecomunicazioni, energia, credito, concorrenza, digitale, trasporti, trasparenza bancaria e finanziaria.