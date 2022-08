Benessere degli animali, le spese da affrontare per accudire al meglio il proprio cane

Venerdì 26 agosto ricorre la Giornata Mondiale del Cane, fedele amico e compagno di vita. L’affetto che è in grado di donare un amico a quattro zampe è impagabile, tuttavia è importante ricordare che accogliere un cane nella propria casa non è un gioco, e occuparsi di lui in maniera corretta richiede un investimento importante in termini di tempo e denaro.

Con l’occasione ProntoPro.it indaga i costi da affrontare quando si sceglie di adottare un cane: per un esemplare di taglia media, ad esempio, bisogna stimare una spesa base di 1.000 euro per il suo primo anno di vita. Una spesa che può arrivare a 2.500 euro se si aggiungono servizi accessori, come il dog sitter, la toelettatura professionale e l’addestramento.

Negli anni successivi i costi di mantenimento si abbassano, attestandosi attorno ai 685 euro annui se si garantiscono i servizi di base al proprio cane; il coinvolgimento di dog sitter e toelettatura fa alzare il budget annuale a poco più di 2.000 euro.

Le spese da affrontare nei primi anni di vita del cane

La prima spesa da affrontare quando si accoglie un cane fra le mura domestiche è quella del microchip, obbligatorio per legge. Lo applica il veterinario e ha un costo medio di 30 euro.

Inoltre, se vogliamo che il nostro cane cresca in salute non possiamo prescindere da alcune vaccinazioni che lo proteggano dalle malattie più diffuse. Un vaccino costa in media 40 euro e almeno 3 sono consigliati nel primo anno di vita. Importante anche la visita di controllo annuale dal veterinario, durante la quale potrebbe essere necessario effettuare dei richiami vaccinali: la spesa media per una visita si aggira intorno ai 45 euro.

Cuccia, guinzaglio e collare sono essenziali per la gestione dell’amico a quattro zampe, un set di prodotti di qualità può richiedere un investimento medio di 250 euro. In merito all’alimentazione, inoltre, si possono spendere fino a 50 euro al mese per un cane di piccola-media taglia.

Esistono poi dei servizi accessori, particolarmente richiesti secondo l’Osservatorio di ProntoPro.it. La figura del Dog Sitter, ad esempio, richiede un investimento medio di 12 euro all’ora. Se il cane vive fra le mura domestiche può essere importante usufruire di un servizio di toelettatura professionale almeno un paio di volte all’anno: taglio del pelo, lavaggio dell’animale e taglio delle unghie hanno un costo medio di 40 euro a seduta, che varia a seconda della taglia del cane. Infine, tra i servizi accessori troviamo la figura dell’addestratore, la cui tariffa oraria si aggira in media sui 30 euro.

