Disservizi su rete fissa e mobile, sito e assistenza inaccessibili. L’azienda al lavoro per ripristinare la connessione. Codacons e Assoutenti chiedono indennizzi e una revisione delle politiche sulla “cittadinanza digitale”.

Mattinata difficile per gli utenti Fastweb. Dalle ore 10:00 di mercoledì 22 ottobre 2025, si è verificato un blackout su scala nazionale che ha coinvolto sia la rete fissa sia quella mobile.

Le segnalazioni, arrivate da tutta Italia e raccolte dai principali portali specializzati, hanno superato quota 30.000 nel giro di poche ore, con un picco di reclami provenienti da Roma, Milano, Torino e Napoli.

Secondo le prime informazioni diffuse dall’azienda, si tratta di un “disservizio temporaneo” su entrambe le reti. In una nota ufficiale, Fastweb ha comunicato che “i tecnici sono al lavoro per ripristinare i servizi nel minor tempo possibile”, scusandosi con gli utenti e promettendo aggiornamenti costanti.

In alcune aree la connessione è tornata a funzionare nel corso della giornata, ma le cause del guasto non sono ancora state chiarite. Alcune fonti ipotizzano problemi infrastrutturali o di instradamento della rete.

Servizi in tilt e social presi d’assalto

Oltre alla mancanza di connessione, molti clienti hanno segnalato anche l’impossibilità di accedere al sito ufficiale di Fastweb, con pagine che non si caricavano o restituivano errori.

Problemi anche per chi cercava di contattare il servizio clienti al numero 192193, spesso irraggiungibile.

Sui social network, soprattutto su X (ex Twitter) e Facebook, si è scatenata la protesta: in pochi minuti l’hashtag #fastwebdown è entrato nei trend principali, con centinaia di post al minuto tra ironia, sfoghi e richieste di spiegazioni.

Molti utenti segnalano difficoltà a navigare, inviare e-mail, effettuare videochiamate o utilizzare app che richiedono connessione stabile, con impatti significativi anche sul lavoro da remoto.

L’azienda invita i clienti a non riavviare continuamente modem e router, poiché la causa è esterna ai dispositivi domestici e tali manovre “sono efficaci solo in parte”.

Le aree più colpite

Le zone maggiormente interessate risultano Roma, Milano e Torino, ma anche Veneto, Emilia-Romagna e Toscana registrano un numero crescente di segnalazioni.

Nel Sud Italia i reclami sono inizialmente inferiori, ma non si esclude un’estensione del guasto.

Secondo i dati raccolti dai portali di monitoraggio, la mappa del blackout mostra una diffusione a macchia di leopardo, con interruzioni alternate a brevi ripristini del servizio, segno di un problema complesso e ancora in fase di diagnosi.

Le associazioni dei consumatori: “Indennizzi per gli utenti colpiti”

Non si è fatta attendere la reazione delle associazioni dei consumatori, che chiedono misure concrete a tutela dei cittadini.

Il Codacons ha denunciato “enormi disagi per cittadini, attività commerciali e imprese” che non possono utilizzare servizi essenziali per lavoro o comunicazioni quotidiane.

“Chiediamo a Fastweb – afferma l’associazione – di prevedere indennizzi diretti o sconti in bolletta per tutti gli utenti coinvolti, e di risarcire chi ha subito danni dimostrabili”.

Anche Assoutenti è intervenuta, ampliando la questione a un livello strutturale. “I blackout come quello di oggi – ha dichiarato il presidente Gabriele Melluso – dimostrano la fragilità delle infrastrutture digitali e la necessità di considerare la connettività come un diritto essenziale”.

La connessione è un diritto, non un lusso

Secondo Melluso, “episodi simili non possono più essere trattati come semplici disagi, ma come violazioni del diritto alla connessione, fondamentale nella vita civile ed economica dei cittadini”.

Il presidente di Assoutenti ha invitato le aziende del settore e le istituzioni a rivedere le politiche di customer care e a prevedere risarcimenti più consistenti per i casi in cui l’interruzione del servizio comporti danni concreti, soprattutto nel contesto del lavoro digitale e dell’uso quotidiano delle tecnologie.

Cosa possono fare gli utenti

In attesa del completo ripristino della rete, gli esperti consigliano alcune buone pratiche:

Verificare le segnalazioni ufficiali e i portali di monitoraggio prima di intervenire sui dispositivi;

Evitare manovre ripetute come il riavvio continuo del modem;

Utilizzare, se possibile, reti alternative o hotspot mobili ;

; Consultare regolarmente i canali ufficiali Fastweb per aggiornamenti e comunicati.

Il blackout di oggi, osservano le associazioni, è l’ennesimo campanello d’allarme: in un Paese sempre più dipendente dal digitale, garantire stabilità e sicurezza delle reti non è più una questione tecnica, ma un tema di diritti e di cittadinanza.