Cellulite: un inestetismo che colpisce il 90% delle donne

Che siano magre o in sovrappeso, giovani o anziani, mamme o single: tutte le donne sono accomunate da un problema fastidioso e difficile da combattere. Stiamo parlando della cellulite, un inestetismo che colpisce il tessuto adiposo sottocutaneo (pannicolo adiposo) e che si manifesta con buchi e depressioni che creano sulla pelle il famoso e poco piacevole aspetto a buccia d’arancia.

Le zone generalmente più colpite sono cosce, glutei, addome e talvolta braccia e fianchi e, a seconda della gravità, si possono identificare 4 diversi stadi. In questo articolo vogliamo fornire un breve guida sulle strategie più efficaci per ridurre questo difetto fisico tramite le migliori creme e trattamenti anticellulite , la corretta alimentazione e l’attività fisica utile.

Creme e trattamenti anticellulite: cosa utilizzare

Se è vero che la cellulite è un inestetismo difficile da contrastare, è altrettanto vero che esistono trattamenti che, se ripetuti con costanza, possono aiutare a ridurla.

Il segreto è creare una skincare completa da seguire ogni giorno, con prodotti mirati ed efficaci, come ad esempio una crema corpo anticellulite giornaliera da abbinare a un fango a effetto caldo che brucia i grassi ed elimina l’accumulo di tessuto adiposo localizzato e a un booster anticellulite che amplifica i risultati. L’importante è puntare su prodotti di aziende specializzate, come ad esempio Eco Bio Boutique , che sviluppano soluzioni naturali e certificate che già dalle prime applicazioni portano risultati concreti e visibili.

A questa beauty routine casalinga si possono aggiungere trattamenti medici-estetici, come la pressoterapia, la carbossiterapia, la mesoterapia, il linfodrenaggio manuale o l’innovativa criolipolisi o la HIFEM, le ultime tecnologie nel campo dei trattamenti non invasivi per la cura della cellulite.

La dieta equilibrata è la nemica numero 1 della cellulite

Anche l’alimentazione ha un ruolo cruciale nella riduzione della cellulite. Una dieta studiata ad hoc va infatti a eliminare il tessuto adiposo in eccesso, promuovere la disintossicazione dell’organismo e favorire il microcircolo. Tra gli alimenti da favorire ci sono frutta e verdura, fibre e proteine magre, che aiutano a mantenere la pelle sana e ridurre la cellulite. Fondamentale è anche l’acqua, utile per eliminare il ristagno idrico del tessuto connettivo.

Tra i cibi da evitare assolutamente troviamo invece il sale, l’alcool, i latticini grassi e i cibi zuccherati o in scatola. Un errore da evitare è quello di sottoporsi a diete drastiche con regimi alimentari estremi: queste non fanno altro che “svuotare” il corpo, aumentando ancora di più l’effetto a buccia d’arancia.

Contro la cellulite, l’attività fisica è fondamentale

L’attività fisica regolare migliora la circolazione, tonifica i muscoli e riduce i depositi di grasso. Va da sé che rappresenti una soluzione efficace anche per contrastare la cellulite. Importante lavorare su ogni fronte, quindi alternare il potenziamento e la tonificazione dei muscoli (ad esempio con sessioni in sala pesi in palestra), ad attività più aerobiche (corsa, nuoto e cyclette) per incrementare la massa magra e il dispendio calorico. Anche abbinare allenamenti ad alta intensità con training a media e bassa intensità è un ottimo metodo per lavorare al meglio su ogni distretto muscolare.

