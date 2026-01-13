Cloudflare: la multa Agcom apre un fronte sul futuro di Internet in Italia

La sanzione da oltre 14 milioni di euro e le reazioni del colosso statunitense Cloudfire riaccendono il dibattito su regolazione, sicurezza e neutralità della Rete

L’8 gennaio l’Agcom ha inflitto a Cloudflare una sanzione superiore ai 14 milioni di euro per violazione delle norme antipirateria. Un provvedimento che ha trasformato il rientro dalla pausa natalizia della società statunitense in uno dei più difficili dell’anno e che ha immediatamente aperto uno scontro non solo giuridico, ma anche politico e tecnologico, con potenziali ricadute sull’intero ecosistema digitale italiano.

Cos’è Cloudflare e perché è centrale per Internet

Cloudflare non è un sito web, né un social network, né un semplice provider. È una rete globale che svolge un ruolo cruciale nel funzionamento di Internet. Attraverso la propria CDN (Content Delivery Network) accelera il caricamento di siti e piattaforme, mentre i servizi DNS permettono di tradurre i nomi di dominio negli indirizzi dei server, instradando correttamente le richieste degli utenti. In pratica Cloudflare si colloca tra il contenuto originale e l’utente finale, come un “postino” tecnologico che ottimizza la distribuzione delle informazioni, restando neutrale rispetto al contenuto trasportato.

Protezione, sicurezza e il nodo della pirateria

Oltre alla velocità, l’infrastruttura di Cloudflare garantisce un elevato livello di sicurezza. Mascherando i server di origine, protegge siti e utenti da attacchi informatici, in particolare dai DDoS. È proprio questa posizione intermedia e agnostica rispetto ai contenuti che ha reso Cloudflare un attore chiave nella vicenda legata a Piracy Shield, la piattaforma introdotta dall’Agcom che impone agli operatori accreditati di bloccare, entro 30 minuti, l’accesso a risorse ritenute illegali per contrastare la diffusione di contenuti piratati.

La critica di Cloudflare e il rischio di un precedente

Secondo il Ceo Matthew Prince, un’autorità quasi-giudiziaria priva di controllo diretto non dovrebbe poter imporre blocchi così rapidi e poco trasparenti, senza un adeguato diritto di difesa. Il tema, sottolinea Cloudflare, non è la legittimità della tutela del diritto d’autore, ma il metodo: bloccare una rete globale significa potenzialmente consentire a un singolo Stato di influenzare il funzionamento di Internet anche oltre i propri confini nazionali.

Le conseguenze di un possibile ritiro dal mercato italiano

L’ipotesi di un ridimensionamento o di un’uscita di Cloudflare dall’Italia non equivarrebbe alla perdita di un semplice servizio. Verrebbe meno un intero strato dell’infrastruttura di Internet. Migliaia di siti, applicazioni e servizi digitali – dai portali istituzionali agli e-commerce – dipendono quotidianamente dalla sua rete. Senza una CDN come Cloudflare, questi servizi sarebbero più lenti, più costosi e molto più vulnerabili agli attacchi informatici, come dimostrato dal recente down globale che ha paralizzato numerosi servizi online.

Le minacce di Cloudflare e il caso Olimpiadi

La tensione è salita ulteriormente quando Matthew Prince ha annunciato su X la possibilità di interrompere i milioni di dollari in servizi di sicurezza informatica forniti pro bono per le Olimpiadi di Milano-Cortina. Tra le opzioni allo studio figurano anche la sospensione dei servizi gratuiti per gli utenti italiani, la rimozione dei server dalle città italiane e lo stop a nuovi investimenti nel Paese, inclusa la costruzione di una sede locale. Prince ha inoltre annunciato incontri con l’amministrazione statunitense e con il CIO del Comitato Olimpico Internazionale per evidenziare i rischi legati a un eventuale ritiro della protezione di Cloudflare.

Un dibattito che va oltre il singolo caso

Al di là della vicenda specifica, la questione solleva interrogativi più ampi. Se l’approccio dell’Agcom dovesse consolidarsi, anche altre CDN e fornitori infrastrutturali potrebbero trovarsi di fronte alla stessa scelta: adeguarsi a blocchi centralizzati e immediati o ridurre la propria presenza in Italia. Il rischio è quello di un’Internet sempre più frammentata, regolata da confini nazionali incompatibili, meno neutrale e più fragile.

La vera domanda sul futuro della Rete

Il nodo centrale non è stabilire chi abbia ragione tra Agcom e Cloudflare, né se le contestazioni sul diritto d’autore siano fondate. La vera domanda riguarda il modello di governance della Rete che siamo disposti ad accettare: un Internet basato su blocchi preventivi e decisioni opache, oppure un sistema che tuteli i diritti nel rispetto di processi trasparenti e condivisi.