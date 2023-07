Come cambia il Terzo settore: la Guida ABI, con la collaborazione delle AACC

Sensibilizzare e rafforzare la relazione tra il mondo bancario e le realtà del Terzo settore, anche attraverso una maggior conoscenza reciproca: alla riforma del Terzo settore è dedicato l’approfondimento elaborato dall’ABI, l’Associazione Bancaria Italiana, con le banche e le Associazioni dei consumatori nell’ambito del progetto Trasparenza semplice, e in collaborazione con il Forum Terzo settore.

Riforma del Terzo settore, la Guida ABI

Il progetto, che prevede la diffusione di strumenti informativi ed educativi su temi di interesse per la clientela, per favorire la fruizione delle informazioni di carattere bancario e finanziario, offre un nuovo strumento a supporto dei cittadini, una ‘Guida’ che, con un linguaggio semplice e accessibile, illustra ‘Cosa cambia con il codice del Terzo settore’.

“Il Terzo settore – spiega l’ABI – svolge un ruolo fondamentale per la crescita e lo sviluppo del Paese, anche in chiave sostenibile, e le banche rappresentano un importante supporto economico e canale di finanziamento. È forte nel mondo bancario la volontà di consolidare e rafforzare la relazione e la collaborazione con il Terzo settore, anche stimolando occasioni di approfondimento rispetto a iniziative promosse a livello comunitario per agevolare la costruzione di un quadro regolamentare di riferimento sempre più efficace e adeguato, e creando sinergie per favorire formazione e apprendimento sui principali temi di interesse comune e sui loro futuri sviluppi”.

I temi

La Guida è in formato digitale ed è disponibile online sul sito dell’ABI nella pagina dedicata (questo il link). Inoltre è a disposizione delle banche e delle Associazioni dei consumatori che hanno collaborato all’iniziativa (ACU, Adiconsum, Adoc, Altroconsumo, Assoutenti, Casa del Consumatore, Centro Tutela Consumatori Utenti, Cittadinanzattiva, Codacons, Confconsumatori, Federconsumatori, Lega Consumatori, Movimento Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino, U.Di.Con, UNC).

Numerosi i temi che vengono passati in rassegna, tra cui: a chi si rivolge il codice del Terzo settore; a cosa serve il Registro Unico Nazionale del Terzo settore; quali sono le categorie di Enti del Terzo settore (cosiddetti ETS) previste nel Registro Unico e quali gli adempimenti amministrativi e di rendicontazione di questi; come si finanziano gli Enti del Terzo settore e il ruolo svolto dalle banche; cosa si intende per ‘impresa sociale’; quali sono le novità sotto il profilo fiscale. La parte conclusiva è dedicata a quali sono i nuovi rapporti tra ETS e Pubbliche amministrazioni.

