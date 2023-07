Pubblicità ingannevole, Antitrust sanziona eToro per 1 milione e 300 mila euro

Secondo l’Autorità sul sito www.etoro.com/it la società lascia intendere che si può negoziare in titoli azionari senza dover pagare commissioni. In realtà per i consumatori ci sono altri costi di varia natura e vincoli operativi

“Diffusione di informazioni ingannevoli sulle caratteristiche e sulle condizioni economiche dei servizi di investimento in titoli azionari”: questa la motivazione che ha portato l’Antitrust a irrogare a eToro Europe Ltd una sanzione di 1 milione e 300 mila euro.

eToro, l’indagine dell’Antitrust

“Secondo l’Autorità – si legge in una nota dell’Antitrust – eToro ha violato gli articoli 20, 21 e 22 del Codice del consumo, perché non informa subito e in modo adeguato gli utenti circa le condizioni economiche e le caratteristiche tecniche dei prodotti e dei servizi offerti, inducendoli dunque ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbero altrimenti preso”.

“La società – conclude l’Autorità – tramite la diffusione di messaggi sul sito web www.etoro.com/it lascia intendere che i consumatori possono negoziare in titoli azionari con commissioni pari a zero e non evidenzia la presenza di altri costi di varia natura, il rischio di esborsi ulteriori collegati a variazioni dei tassi di cambio, l’esistenza di vincoli operativi e di limitazioni ai diritti del cliente che acquista i titoli azionari, in particolare l’impossibilità di trasferire le azioni ad altri intermediari”.

