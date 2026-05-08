La cosmetica italiana non è soltanto bellezza, ma un settore strategico che unisce innovazione, sicurezza, sostenibilità e crescita economica. Un comparto che rende il Made in Italy competitivo nel mondo e che oggi guarda sempre di più alla tutela dei consumatori e all’ambiente.

La cosmetica italiana si conferma uno dei comparti più solidi e innovativi del Made in Italy. È questo il messaggio emerso dall’evento “I cosmetici come eccellenza italiana tra sicurezza, sostenibilità e volano dell’economia”, organizzato oggi dal Ministero della Salute a Roma, nell’ambito della Giornata Nazionale del Made in Italy.

L’incontro ha riunito istituzioni, esperti scientifici, aziende e rappresentanti del settore per riflettere sul valore economico e sociale della cosmetica italiana, oggi considerata una delle industrie più competitive a livello internazionale.

L’Italia, infatti, è tra i maggiori esportatori mondiali di cosmetici e continua a distinguersi per qualità produttiva, ricerca e capacità di innovazione. Un settore che non riguarda soltanto il mercato della bellezza, ma coinvolge filiere industriali, occupazione, ricerca scientifica e sostenibilità ambientale.

Il beauty italiano vale 18 miliardi di euro

La cosmetica italiana continua a consolidarsi come una delle eccellenze industriali del Made in Italy. È quanto emerso oggi durante l’evento “I cosmetici come eccellenza italiana tra sicurezza, sostenibilità e volano dell’economia”, organizzato dal Ministero della Salute a Roma nell’ambito della Giornata Nazionale del Made in Italy.

I numeri raccontano con chiarezza la forza del settore: secondo i dati presentati da Cosmetica Italia, il fatturato dell’industria cosmetica italiana ha raggiunto i 18 miliardi di euro, con una crescita del 2,9% rispetto all’anno precedente. Ancora più significativo il dato dell’export, che rappresenta circa il 50% del fatturato totale e ha toccato quota 8,6 miliardi di euro, crescendo del 4,1%.

L’Italia si conferma così tra i principali esportatori mondiali di cosmetici, grazie a una filiera che combina qualità produttiva, ricerca scientifica, design e capacità di innovazione.

Sicurezza e controlli: la nuova sfida del settore

Uno dei temi centrali dell’evento è stato quello della sicurezza dei prodotti cosmetici. Oggi il consumatore è sempre più attento agli ingredienti, alla provenienza e all’impatto dei prodotti sulla salute. Per questo il comparto italiano punta su standard elevati, regolamentazioni europee rigorose e sistemi di controllo sempre più avanzati.

Particolare attenzione è stata dedicata anche al fenomeno della contraffazione e dell’e-commerce illegale, che rappresentano un rischio sia per i cittadini sia per le aziende. La vendita online di cosmetici non conformi, spesso privi di controlli e tracciabilità, è infatti in crescita e può comportare conseguenze importanti per la salute dei consumatori.

Durante il convegno si è parlato anche del ruolo dei NAS e delle attività di monitoraggio portate avanti dalle istituzioni per contrastare il mercato parallelo dei prodotti contraffatti.

Sostenibilità: il beauty guarda al futuro

La cosmetica italiana sta investendo sempre di più nella sostenibilità. Non si tratta più soltanto di marketing “green”, ma di una trasformazione concreta che coinvolge produzione, packaging, approvvigionamento delle materie prime e processi industriali.

Le aziende del settore stanno puntando su filiere trasparenti, riduzione degli sprechi, formule più rispettose dell’ambiente e packaging riciclabili. Un percorso che risponde sia alle richieste dei consumatori sia agli obiettivi europei di transizione ecologica.

Nel corso dell’evento è stato sottolineato come sostenibilità e competitività non siano elementi in contrasto, ma possano diventare un vantaggio strategico per le imprese italiane sui mercati internazionali.

Un motore economico che crea lavoro e innovazione

La cosmetica oggi rappresenta anche un importante volano economico. Dietro un prodotto beauty esiste una filiera complessa che coinvolge ricerca, chimica, packaging, logistica, marketing, retail e professioni specializzate.

Non a caso, il Ministero della Salute ha scelto di rivolgere l’iniziativa soprattutto ai giovani, con l’obiettivo di mostrare le opportunità professionali offerte da un settore in continua evoluzione.

L’industria cosmetica italiana si conferma infatti uno dei comparti più dinamici del panorama manifatturiero nazionale, capace di coniugare creatività, scienza e innovazione tecnologica.

Bellezza, salute e identità italiana

L’evento di oggi ha evidenziato un concetto sempre più centrale: i cosmetici non sono più percepiti come semplici beni estetici, ma come prodotti legati al benessere personale, alla salute e alla qualità della vita.

In questo scenario, la cosmetica italiana continua a rappresentare un simbolo di eccellenza riconosciuto nel mondo. Un settore che cresce puntando su ricerca scientifica, tutela del consumatore e sostenibilità, confermando il ruolo del Made in Italy come modello di qualità e affidabilità internazionale.