Criptovalute, MDC: la disinformazione minaccia la sicurezza dei consumatori

MDC ha aggiornato il suo decalogo per investire in criptovalute con dieci regole fondamentali per difendersi da frodi e raggiri

Gli operatori abusivi su cripto-attività finiscono nel mirino della Consob, che per la prima volta esercita i poteri previsti dal nuovo regolamento europeo in materia di cripto-assets (Micar) oscurando numerosi siti: è quanto comunicato dall’Autorità di vigilanza in una nota.

“Avvicinarsi al mondo delle criptovalute senza un’adeguata preparazione significa esporsi a rischi enormi. Il nuovo Regolamento MiCA e il D.lgs 129/24, in vigore dal 14 settembre scorso, impongono obblighi stringenti agli operatori per garantire maggiore trasparenza e sicurezza – commenta l’avvocato Francesco Luongo, esperto del Movimento Difesa del Cittadino (MDC). – Tra questi, l’obbligo di registrazione per gli exchange, requisiti di stabilità per gli emittenti di stablecoin e una sorveglianza più rigorosa sulle piattaforme di trading. Tuttavia, senza una diffusa educazione finanziaria, anche le migliori norme risultano inefficaci”.

Criptovalute, truffe finanziarie in aumento

Secondo MDC, la mossa dell’Autorità di vigilanza sui mercati finanziari evidenzia quanto sia urgente contrastare la disinformazione nel settore.

Dietro la promessa di guadagni facili – ricorda l’associazione – si celano truffe che hanno già colpito oltre 100.000 persone in Italia, causando un danno economico superiore ai 250 milioni di euro. Le truffe finanziarie nel 2024 hanno registrato un aumento del 12%, con un totale di 137 milioni di euro di profitti illeciti derivanti da attività online, rispetto ai 114 milioni di euro del 2022.

Secondo la Consob, a marzo 2024, circa 1,3 milioni di italiani possedevano cripto-attività, per un valore totale superiore ai 2,7 miliardi di euro. Inoltre, l’Autorità ha evidenziato che il numero di risparmiatori che investono in criptovalute è più che raddoppiato nel biennio 2022-2024, spesso senza una piena comprensione dell’asset, esponendosi così a maggiori rischi.

Il decalogo di MDC per difendersi dalle frodi

Alla luce di questi dati il Movimento Difesa del Cittadino ha aggiornato il suo decalogo per investire in criptovalute, con dieci regole fondamentali per difendersi da frodi e raggiri, invitando tutti i consumatori a informarsi prima di compiere qualsiasi operazione nel settore delle criptovalute e a segnalare tempestivamente frodi e comportamenti scorretti.

Prima di investire – spiega l’associazione – “è fondamentale comprendere le normative attuali riguardanti le criptovalute, inclusi gli obblighi fiscali e le nuove regole introdotte dal Dlgs 129/24. Per quanto riguarda la tassazione, da quest’anno ogni plusvalenza sarà tassata al 26% senza soglia di esenzione, quindi è essenziale tenere traccia di ogni operazione per evitare sorprese fiscali”.

MDC consiglia di utilizzare strumenti di monitoraggio, registrando le transazioni effettuate, App e piattaforme specializzate, per tracciare il valore delle cripto-attività e a generare report fiscali, semplificare la gestione fiscale e diversificare gli investimenti, senza investire tutto il proprio capitale in un’unica criptovaluta per ridurre il rischio complessivo.

L’Associazione invita, inoltre, a fare attenzione alle truffe. Schemi Ponzi, phishing, pump and dump e ICO non regolamentate sono tra le truffe più comuni. È bene, poi, verificare sempre la legittimità delle piattaforme prima di utilizzarle, controllando se sono registrate presso le autorità competenti sui siti ufficiali della Banca d’Italia e della Consob.

Un altro consiglio di MDC è diffidare delle promesse di guadagni irrealistici e utilizzare l’autenticazione a due fattori (2FA). In più, è utile pianificare le vendite, rimanere aggiornati sulle notizie di mercato, consultare un professionista fiscale, comprendere perché la volatilità e la possibilità di perdite finanziarie siano aspetti critici dell’investimento in criptovalute e, infine, ricordarsi di dichiarare il possesso di criptovalute nel quadro RW della dichiarazione dei redditi, anche in assenza di guadagni.

