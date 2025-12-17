Cybercrime e intelligenza artificiale: il 2026 come anno della svolta

Secondo Trend Micro, l’uso di IA “agentica” renderà gli attacchi informatici più automatici, credibili e su larga scala, cambiando radicalmente il volto del cybercrime e le strategie di difesa.

Il 2026 potrebbe segnare un punto di non ritorno nella lotta al cybercrime. Le previsioni degli esperti di Trend Micro indicano che l’intelligenza artificiale è destinata a far esplodere il volume e l’efficacia degli attacchi informatici, rendendo le campagne hacker più potenti e pervasive rispetto a quelle attuali. L’IA, già oggi, viene utilizzata dai criminali per affinare tecniche di frode e aumentare il tasso di successo delle operazioni.

Attacchi sempre più credibili e personalizzati

Uno degli aspetti più preoccupanti è la capacità dell’IA di rendere le truffe estremamente verosimili. I ricercatori segnalano casi in cui i criminali intercettano immagini provenienti da webcam o altre fonti per ricavare informazioni reali sulla vittima, come il numero di targa di un’auto. Questi dettagli vengono poi inseriti in email di phishing o messaggi fraudolenti, aumentando drasticamente la probabilità che la vittima cada nella trappola.

Con l’evoluzione dell’Intelligenza Artificiale agentica, il ruolo umano nel cybercrime è destinato a cambiare. Gli agenti di intelligenza artificiale, sistemi capaci di automatizzare e coordinare operazioni complesse, potranno sviluppare e lanciare attacchi senza la necessità di un intervento manuale continuo. «Gli umani si trasformeranno in investitori che supervisionano le operazioni criminali, piuttosto che in attori che eseguono attacchi in prima persona», spiegano gli esperti di Trend Micro.

Attacchi automatici e ricorrenti

In passato, un’operazione di phishing o un attacco ransomware richiedeva tempo, competenze tecniche e una costante supervisione. L’Intelligenza Artificiale agentica sta trasformando questi processi in attività automatiche, scalabili e ripetibili. Questo significa che gli attacchi potranno essere lanciati con maggiore frequenza e su un numero molto più ampio di bersagli, riducendo i costi per i criminali e aumentando i danni potenziali.

La corsa agli armamenti digitali

Di fronte a questo scenario, gli esperti avvertono che anche le difese dovranno evolvere. Le aziende saranno chiamate ad adottare sistemi di sicurezza avanzati, a loro volta basati su intelligenza artificiale e automazione. «Il rischio è rimanere indietro nella corsa agli armamenti», avvertono i ricercatori, sottolineando come il divario tra organizzazioni preparate e imprese vulnerabili sia destinato ad ampliarsi rapidamente.

Il messaggio è chiaro: l’IA non è solo uno strumento di innovazione, ma anche un’arma potente nelle mani del cybercrime. Il 2026 potrebbe essere l’anno in cui questa trasformazione diventerà evidente su larga scala, rendendo la prevenzione, la formazione e l’adozione di difese intelligenti elementi centrali per la sicurezza digitale di aziende e istituzioni.