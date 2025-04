Dazi, Pd: famiglie a rischio sovraindebitamento

Dai dazi al sovraindebitamento: la crisi può far precipitare le famiglie in situazioni critiche. Oggi a Montecitorio la conferenza stampa del Pd sul problema del sovraindebitamento

Dalle conseguenze economiche dei dazi al sovraindebitamento il passo rischia di essere breve per molte famiglie in situazione già critica. Si è svolta oggi a Montecitorio una conferenza stampa sul sovraindebitamento, indetta dal Partito democratico, nella quale il Pd ha presentato i suoi impegni per strumenti di prevenzione e tutela.

“La sciagurata scelta dei dazi e l’inerzia del governo potrebbero portare le famiglie italiane in difficoltà, molte in situazioni limite” anche “di sovraindebitamento. L’impegno del Pd è a monitorare e fare proposte per aggiornare la normativa e offrire strumenti efficaci di prevenzione e tutela” dei cittadini. È quanto annunciato dalla capogruppo del Pd alla Camera Chiara Braga durante la conferenza stampa a Montecitorio (Quotidiano Nazionale).

“Se è vero che secondo Eurispes il 54% degli italiani fatica a arrivare a fine mese, una crisi che possa investire il Paese come quella provocata appunto dalle sciagurate scelte d’Oltreoceano rischia di precipitare molte famiglie in situazioni limite”, ha detto Braga, ricordando che le famiglie possono trovarsi in situazioni di sovraindebitamento per diversi motivi: perdita del lavoro, spese mediche, cassa integrazione, periodi di malattia. “Siamo convinti – ha detto Braga – che serva mettere in campo tecniche e strategie per sostenere le persone in situazioni finanziarie difficili a uscire da una condizione di sovraindebitamento, e che abbiamo il dovere di sostenere, andare incontro alle difficoltà, ai cittadini economicamente più fragili che devono essere sostenuti dalle istituzioni e non gravati invece da ulteriori costi e rischi”. (Fonte: 9Colonne).

Tra i partecipanti all’appuntamento anche il capogruppo PD in Commissione Bilancio, Ubaldo Pagano, il deputato Silvio Lai della Commissione Bilancio e la senatrice Cristina Tajani della Commissione Finanze, oltre a rappresentanti di Caritas, Federconsumatori, Favor Debitori e Movimento Difesa del Cittadino. Nel corso della conferenza è stata ricordata una recente proposta, a prima firma Cristina Tajani, che prevede di realizzare “luoghi di consulenza rispetto alle situazioni di sovraindebitamento”.

Vuoi ricevere altri aggiornamenti su questi temi?

Iscriviti alla newsletter!



Dopo aver inviato il modulo, controlla la tua casella per confermare l'iscrizione Campo richiesto* Accetto la Privacy Policy Invia e iscriviti!