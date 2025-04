Offerte luce e gas, Arera: dal 1° luglio contratti più chiari e più informazioni sui siti dei venditori

Arrivano nuove misure per la trasparenza delle offerte di luce e gas in favore dei consumatori. Dal 1° luglio, annuncia l’Autorità per l’energia, reti e ambiente (Arera) ci sarà maggiore trasparenza e confrontabilità delle offerte luce e gas rivolte ai clienti domestici grazie all’introduzione di nuovi obblighi di informazione in capo ai venditori, sia nei documenti contrattuali sia sui siti internet. L’Autorità prosegue così nell’approvazione delle delibere che attuano le previsioni del dl bollette (decreto-legge 19/2025) a favore dei consumatori.

Offerte di luce e gas, le misure per i consumatori

In particolare, spiega Arera in una nota, nelle condizioni tecnico-economiche dei contratti di fornitura dovranno essere illustrati in un’unica sottosezione tutti i corrispettivi relativi alla vendita per l’energia elettrica e il gas naturale, separandoli dai corrispettivi regolati relativi alla tariffa per l’uso della rete ed agli oneri generali di sistema, da riportare anch’essi in apposite sottosezioni. Inoltre, nella pagina web delle offerte sui propri siti internet i venditori dovranno pubblicare con adeguata evidenza per ciascuna delle offerte presenti: il codice offerta, le condizioni tecnico-economiche e la Scheda sintetica.

Le regole si applicano dal 1° luglio 2025 a tutte le offerte di energia elettrica e di gas naturale rivolte ai clienti domestici, incluse quelle in corso di validità a tale data.

Le novità si allineano alle voci che verranno utilizzate nella nuova bolletta, che partirà anch’essa dal 1° luglio 2025, e si aggiungono alle misure introdotte in questi anni dall’Autorità per migliorare la confrontabilità delle offerte. Fra queste c’è l’inserimento della stima della spesa annua sia nella documentazione precontrattuale in particolare nella Scheda sintetica (che i venditori devono obbligatoriamente consegnare ai clienti domestici e non domestici di piccole dimensioni) sia su www.ilportaleofferte.it, per una rapida valutazione di convenienza economica da parte dei clienti.

È successivamente previsto un secondo intervento da attuare mediante processo di consultazione ordinario. “Il documento di consultazione punta a completare il quadro di interventi per la trasparenza e la confrontabilità delle offerte sul mercato libero – afferma il presidente di Arera, Stefano Besseghini – Come di consueto le decisioni dell’Autorità seguiranno un percorso partecipato, basato su un costante confronto con le associazioni dei consumatori e con gli operatori”.

