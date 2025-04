Diamanti da investimento, Adiconsum Verona: il Tribunale di Verona condanna la banca, sentenza storica

Il giudice ha condannato Banca Aletti a risarcire un socio di Adiconsum Verona per 123.000 euro, oltre rivalutazione e interessi, per l’acquisto di diamanti effettuato oltre dieci anni fa, nel 2004 e nel 2007

È una sentenza significativa quella che arriva dal Tribunale di Verona nel noto caso dei diamanti da investimento venduti attraverso gli sportelli bancari di Banca BPM e Banca Aletti. Il giudice – si legge in una nota di Adiconsum Verona – ha condannato Banca Aletti a risarcire un socio dell’associazione per 123.000 euro, oltre rivalutazione e interessi, per l’acquisto di diamanti effettuato oltre dieci anni fa, nel 2004 e nel 2007.

Diamanti da investimento, il caso

Secondo quanto riportato da Adiconsum Verona, “il cliente, all’epoca, aveva acquistato le pietre preziose su sollecitazione diretta della banca, che presentava l’operazione come una forma sicura e redditizia di investimento. Nonostante l’intervento tempestivo di Adiconsum, la banca si era rifiutata di proporre una transazione, sostenendo che, essendo trascorsi più di dieci anni, il diritto si fosse prescritto”.

Il ricorso in Tribunale, portato avanti con l’assistenza di legali, ha però ribaltato la situazione.

“Il giudice – spiega l’associazione – ha rigettato l’eccezione di prescrizione, chiarendo che il termine decennale non decorre dalla data dell’acquisto, ma dal momento in cui il danno è divenuto evidente, ovvero quando il cliente ha scoperto la reale sproporzione tra il valore effettivo dei diamanti e il prezzo pagato”.

La sentenza ha riconosciuto come determinante il comportamento della banca, “che ha violato i propri obblighi informativi e protettivi, generando nell’investitore un legittimo affidamento sulla bontà dell’operazione”.

“La decisione del Tribunale è un precedente importante – commenta l’associazione – perché riconosce che non può esserci prescrizione quando il danno emerge solo successivamente. Si conferma, ancora una volta, il ruolo fondamentale delle associazioni dei consumatori nel garantire giustizia anche nei casi più complessi e apparentemente chiusi.”

Vuoi ricevere altri aggiornamenti su questi temi?

Iscriviti alla newsletter!



Dopo aver inviato il modulo, controlla la tua casella per confermare l'iscrizione Campo richiesto* Accetto la Privacy Policy Invia e iscriviti!