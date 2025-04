Rifiuti urbani, MDC chiede ad ARERA più controlli ai gestori: tariffe alte e servizi scarsi

MDC ha presentato all’ARERA il suo parere nell’ambito della consultazione sui primi orientamenti per l’introduzione della separazione contabile e amministrativa nel settore dei rifiuti urbani

“È urgente introdurre un sistema di separazione contabile e amministrativa rigoroso e trasparente, per distinguere chiaramente costi, attività e responsabilità, assicurando così una reale accountability dei gestori”: così il Movimento Difesa del Cittadino (Mdc) nel parere presentato all’ARERA nell’ambito della consultazione 146/2025/R/rif sui primi orientamenti per l’introduzione della separazione contabile e amministrativa nel settore dei rifiuti urbani.

MDC chiede all’ARERA di prevedere la disaggregazione immediata dei dati per categoria di utenza, al fine di “evitare ulteriori abusi e garantire giustizia tariffaria”.

“È tempo che l’Autorità eserciti fino in fondo il proprio ruolo di regolazione, controllo e indirizzo – continua l’associazione –. Serve un approccio più incisivo per identificare le inefficienze, premiare i comportamenti virtuosi e intervenire sui gestori che non rispettano standard minimi di qualità e trasparenza”.

Rifiuti urbani, l’appello di MDC

“In Italia si paga troppo per un servizio troppo scadente – denuncia il portavoce nazionale di MDC, avvocato Francesco Luongo –, e dietro alle bollette TARI sempre più alte si nasconde un sistema disorganico, opaco e frammentato, che colpisce proprio chi dovrebbe essere tutelato: i cittadini contribuenti”.

Nel parere presentato all’ARERA, dunque, MDC ha lanciato un forte appello per un’azione urgente e concreta a tutela dei cittadini e della sostenibilità ambientale nel settore dei rifiuti urbani.

L’associazione sottolinea che “sono oltre 8.200 i gestori che operano nel comparto rifiuti, di cui l’86% enti pubblici di piccole dimensioni, spesso privi delle competenze tecniche necessarie. A ciò si aggiunge una frammentazione estrema delle tariffe, con più di 7.500 ambiti tariffari, prevalentemente comunali, che impediscono una gestione efficiente, ostacolano la pianificazione industriale e creano enormi disparità territoriali. Il risultato? Servizi inadeguati, raccolta differenziata disomogenea, abusivismo incontrollato e scarsa qualità ambientale”.

“Tra il 2016 e il 2023 la TARI è aumentata del 15%, con picchi superiori al 25% in alcune aree del Sud e delle Isole, mentre in troppe città i cittadini si trovano a pagare per disservizi, discariche abusive, mancanza di tracciabilità dei rifiuti e degrado urbano”, denuncia l’associazione.

Il Movimento Difesa del Cittadino, attivo da oltre 35 anni nella difesa dei diritti degli utenti, rinnova così il proprio impegno sul fronte dei servizi pubblici locali e chiede un confronto costante con ARERA e istituzioni locali per restituire dignità, giustizia e sostenibilità alla gestione dei rifiuti urbani.

Vuoi ricevere altri aggiornamenti su questi temi?

Iscriviti alla newsletter!



Dopo aver inviato il modulo, controlla la tua casella per confermare l'iscrizione Campo richiesto* Accetto la Privacy Policy Invia e iscriviti!