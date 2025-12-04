Il nuovo rapporto Digital 2026 fotografa un’Italia digitale che vive la sua quotidianità sempre più attraverso lo smartphone: il 95,5% degli utenti accede a Internet da mobile, un dato che conferma la centralità del telefono nelle abitudini digitali. La connessione è costante, rapida, personale, e ridisegna il modo in cui si cercano informazioni, si interagisce e si consuma contenuti. In questo scenario, cambiano anche le piattaforme di riferimento, con l’intelligenza artificiale che entra stabilmente nelle routine digitali degli italiani.

ChatGPT, la nuova porta d’accesso al web

Il dato più sorprendente riguarda proprio l’IA generativa. In Italia, l’84% del traffico prodotto dalle piattaforme di intelligenza artificiale arriva da ChatGPT, che diventa così la principale porta d’accesso al web tramite IA. Un vero cambio di paradigma: la ricerca online non avviene più solo tramite motori tradizionali, ma sempre più attraverso conversazioni con chatbot.

Il dominio è netto: Copilot si ferma all’8,55%, Perplexity al 4,23%, Gemini al 2,08%, Claude allo 0,81% e DeepSeek allo 0,28%. Una concentrazione che mostra come l’Italia stia abbracciando un modello di ricerca dialogica, immediata e guidata da risposte contestualizzate.

I motori tradizionali restano forti, ma il modello sta cambiando

Sebbene l’IA spinga verso un nuovo modo di interrogare il web, i motori di ricerca tradizionali restano centrali. Chrome continua a dominare il mercato italiano con il 66,85% del traffico, in crescita rispetto allo scorso anno. Seguono Safari (17,51%), Edge (4,28%) e Firefox (4,26%).

Secondo Marta Prosperi di We Are Social, “l’IA sta diventando un nuovo modo per cercare informazioni, un’abitudine che entra nella vita quotidiana e che influenza sempre di più cosa scegliamo e perché”.

La coesistenza tra ricerca tradizionale e ricerca conversazionale sembra destinata a diventare una delle dinamiche chiave dei prossimi anni.

I social restano il media preferito dagli italiani

Un altro tratto distintivo del digitale italiano è il ruolo dei social media. Con un tasso di utilizzo settimanale dell’89,3%, sono il media più scelto dagli utenti tra i 16 anni in su, superando televisione, musica in streaming, videogiochi, radio, podcast e persino le news.

A trainare questa crescita è soprattutto TikTok, che si conferma il social più utilizzato quotidianamente: un’ora e mezza al giorno in media, un tempo che testimonia la capacità della piattaforma di catturare attenzione e diventare la nuova “piazza” digitale. Seguono YouTube (1h10’), Instagram (1h07’) e WhatsApp (52 minuti).

Un ecosistema che evolve: verso un digitale più rapido e più personalizzato

Il rapporto Digital 2026 racconta un ecosistema in piena trasformazione: la centralità dello smartphone, la crescita dell’intelligenza artificiale come strumento di ricerca e l’onnipresenza dei social stanno ridisegnando il nostro modo di informarci, di consumare contenuti e di vivere il web.

L’Italia si muove verso una dimensione digitale sempre più rapida, interattiva e personalizzata, dove piattaforme, algoritmi e abitudini si influenzano a vicenda, definendo il futuro della comunicazione e dell’informazione.