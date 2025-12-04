Albero di Natale: sempre più giovani optano per soluzioni sostenibili

Per l’88% degli italiani, l’8 dicembre segna ufficialmente l’inizio delle festività con l’allestimento dell’albero di Natale, uno dei riti più amati e condivisi. La tradizione resiste in modo trasversale, coinvolgendo famiglie, giovani e coppie, e confermando l’albero come simbolo irrinunciabile delle feste. Ma, se il gesto è lo stesso, a cambiare sono le scelte e le sensibilità legate a ciò che si porta in casa.

Albero vero o artificiale? I giovani guidano la svolta “green”

L’indagine Coldiretti/Ixe mostra come la scelta dell’albero stia diventando sempre più un tema ambientale. Il 15% degli italiani sceglierà un abete vero, ma la cifra raddoppia tra i giovani: il 30% dei 18-34enni preferisce un albero naturale, segno di una crescente attenzione verso pratiche più sostenibili anche nel periodo natalizio.

Coldiretti ricorda infatti che l’albero artificiale, pur essendo ancora il più diffuso, comporta un forte impatto ambientale: richiede oltre 200 anni per degradarsi e la sua produzione genera tra 40 e 60 kg di CO₂. Al contrario, la coltivazione di un abete vero contribuisce ad assorbire anidride carbonica, sottraendo circa 47 grammi di CO₂ all’atmosfera.

Quanto si spende per l’albero di Natale

Sul fronte economico, la spesa media prevista quest’anno per l’albero si attesta sui 42 euro a famiglia. Il prezzo varia molto a seconda delle dimensioni: per un abete naturale si va dai 20-30 euro delle piante più piccole fino ai 150-200 euro per gli esemplari più alti.

A prescindere dalla scelta, il mercato degli alberi — veri o artificiali — resta un segmento vivace del periodo natalizio, capace di coinvolgere consumatori di tutte le età.

Un Natale più consapevole, anche nelle esposizioni artistiche

Il tema dell’albero e della sostenibilità entra anche negli spazi culturali. Al Chiostro del Bramante a Roma, Coldiretti e Federforeste hanno allestito un’area speciale dedicata al Natale con diverse varietà di abeti naturali. Uno spazio che unisce cultura, tradizione e sensibilità ambientale, e che resterà aperto fino a gennaio.

L’indagine conferma che, accanto al valore simbolico e affettivo, cresce il desiderio di un Natale più rispettoso dell’ambiente. E l’albero, da semplice decorazione, diventa il primo gesto concreto verso una festa più consapevole.