Europa, la settimana dalla voce dei protagonisti

La settimana europea, raccontata dai protagonisti delle politiche europee e italiane. Da TotalEU Production, agenzia europea di video news che copre tutti i principali eventi delle istituzioni europee a Strasburgo e a Bruxelles, arriva la sintesi video della settimana europea che va dal 9 al 13 giugno 2025 (vedi video incorporato).

Durante la conferenza alle Nazioni Unite la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha annunciato l’iniziativa dell’Ue di un nuovo “Patto sugli oceani” per proteggere le coste europee e la vita dentro e intorno al mare. L’obiettivo dell’Ue è quello di riportare in vita il 20 per cento degli ecosistemi marini europei entro il 2030. Durante la terza conferenza delle Nazioni unite sulla giornata dell’Oceano e giornata del Mediterraneo, è intervenuta la commissaria europea per il Mediterraneo Dubravka Šuica. “Uno degli obiettivi principali è quello di arrivare a una rete di università mediterranee”

“In arrivo nel 2026 un nuovo strumento di verifica dell’età per i social media per maggiori tutele”. Questo l’annuncio del portavoce Regnier in merito alla proposta della Commissione del “progetto pilota” che andrà a tutelare i minori sulle piattaforme social.