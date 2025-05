Europa, la settimana europea dalla voce dei protagonisti

La settimana europea, raccontata dai protagonisti delle politiche europee e italiane. Da TotalEU Production, agenzia europea di video news che copre tutti i principali eventi delle istituzioni europee a Strasburgo e a Bruxelles, arriva la sintesi video della settimana europea che va dal 19 al 23 maggio. Direttamente dalla voce di chi ha preso parte agli eventi (vedi video incorporato).

Al Parlamento Ue un evento su violenza domestica e violenza istituzionale

Il 19 maggio al Parlamento europeo si è svolto l’evento “Inferno a piccoli passi”, che ha trattato la violenza istituzionale che si abbatte sulle madri e bambini che denunciano la violenza domestica maschile. All’evento hanno partecipato la presidente dell’associazione “Femminicidio in vita”, Emma Cusmai, e avvocati come Michela Nacca, Alfredo Di Costanzo e Luciano Castaldi.

Sempre il 19 maggio il Commissario dell’Economia ha annunciato le previsioni economiche europee.

Tra i temi della settimana anche la crisi abitativa. L’eurodeputata del Partito democratico, Irene Tinagli, a margine di una riunione della Commissione speciale per la crisi abitativa, ha dichiarato: “quella della casa è un’emergenza che va affrontata”.

Il 22 maggio, a margine dell’evento “Bridging the gap: urban-rural linkage, resilience and food security in Europe”, l’esperto dei Sistemi alimentari sostenibili e Segretariato europeo di ICLEI, Jean-Marc Louvin, ha parlato con la stampa sostenendo che “bisogna lavorare con i cittadini locali e sviluppare strategie di food policy”.