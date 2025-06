Europa, la settimana europea dalla voce dei protagonisti

La settimana europea, raccontata dai protagonisti delle politiche europee e italiane. Da TotalEU Production, agenzia europea di video news che copre tutti i principali eventi delle istituzioni europee a Strasburgo e a Bruxelles, arriva la sintesi video della settimana europea che va dal 16 al 20 giugno (vedi video incorporato).

La settimana europea, tra i temi il nucleare e i microchip per gli animali

Il 16 giugno, durante un punto stampa a margine del Consiglio Energia, il ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, ha annunciato che: “l’Italia ha aderito all’alleanza Ue sul nucleare“. Il ministro – si legge in una nota del Ministero dell’Ambiente – ha sottolineato che “si tratta di una decisione in linea con le scelte di politica energetica del governo italiano […]. L’Italia sta infatti seguendo una strategia nazionale che, in maniera trasparente e graduale, promuove una rivalutazione pragmatica del ruolo dell’energia nucleare come fonte decarbonizzata, sicura, affidabile e programmabile”.

Giovedì 19 giugno – si legge nella sintesi di TotalEU – Cristina Guarda, l’eurodeputata di alleanza Verdi e Sinistra, si è dimostrata speranzosa nell’approvazione dell’obbligatorietà di microchip per gli animali. Il Parlamento Ue – come riportato in una nota – ha approvato la sua posizione negoziale su norme UE che mirano a migliorare il benessere e la tracciabilità di cani e gatti. In particolare, nel testo adottato i deputati chiedono che “tutti i cani e gatti nell’UE siano identificabili individualmente tramite microchip e che sia vietato tenerli e venderli in negozi di animali. Chiedono, inoltre, che i cani e gatti dotati di microchip siano registrati in banche dati nazionali interoperabili. I numeri di identificazione dei microchip, insieme alle informazioni contenute sulla banca dati nazionale corrispondente, dovrebbero essere conservati in una banca dati indicizzata gestita dalla Commissione”.