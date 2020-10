Fisco, Codacons: si sospenda l’attività di riscossione

Il Codacons ha inviato una diffida al Mef e all’Agenzia delle Entrate, in cui si chiede di sospendere con effetto immediato l’invio delle cartelle esattoriali

In arrivo 9 milioni di cartelle esattoriali dell’Agenzia delle Entrate nei confronti di contribuenti e imprese. Lo afferma il Codacons, ricordando che oggi, 16 ottobre, è scaduta la sospensione dei pagamenti decisa dal Governo per aiutare i contribuenti in difficoltà, a causa dell’emergenza Covid, e che ripartirà, dunque, l’attività di riscossione del Fisco.

“Una situazione che sta gettando nel panico migliaia di cittadini e imprese in tutta Italia, considerato che gli effetti economici della pandemia continuano a farsi sentire anche dopo il lockdown e impediscono a molti di far fronte ai propri debiti”, afferma il Codacons.

Fisco, Codacons invia una diffida al Mef e all’Agenzia delle Entrate

Per questo motivo, l’associazione ha inviato una diffida al Mef e all’Agenzia delle Entrate, in cui si chiede di sospendere con effetto immediato l’invio delle cartelle esattoriali.

“Il codice civile sancisce l’impossibilità di agire contro l’imprenditore che versi in una situazione di impotenza finanziaria – spiega il Codacons nella diffida – Invero, gli artt. 1218 e 1463 del Codice stabiliscono la regola che, in caso di impossibilità alla prestazione, il debitore è esonerato dal dovere di adempiere alla prestazione richiesta dal creditore”.

“Tale impostazione – prosegue l’associzione – è confermata dall’art. 91 D.L. n. 18 del 2020 che, proprio in virtù della crisi che stiamo vivendo, dispone che “Il rispetto delle misure di contenimento di cui presente decreto è sempre valutata ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti””.

“Il legislatore ha chiarito, con tale norma, che il rispetto delle misure di contenimento e le conseguenze che da esse ne derivano sono condizione di esonero della responsabilità del contribuente dal pagamento del debito – conclude il Codacons. – Norme che si applicano a qualsiasi credito, ivi compresi quelli vantati dallo Stato”.