Al via "Lavori in corso", il progetto per il contrasto alla povertà educativa

Sono 3.900 i minori, di età compresa tra i 9 e i 14 anni e provenienti da cinque quartieri periferici d’Italia, i protagonisti del nuovo progetto nazionale Lavori in Corso-adottiamo la città, selezionato da Con i Bambini nell’ambito del fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile.

Una iniziativa che si pone l’obiettivo di mitigare il problema della povertà educativa in alcune aree del nostro Paese attraverso una rigenerazione sociale, culturale e ambientale, anche grazie al contributo dei cinque istituti scolastici I.C. Lucatelli -Tolentino; I.C. Gamerra -Pisa; I.C. Cornelia 73-Roma; I.C. Rocco Cav. Cinquegrana -Sant’Arpino; Centro diaconale La Noce – Palermo.

Partner del progetto sono, oltre a Legambiente Onlus, soggetto beneficiario, Anpas Lazio, Università La sapienza, EuroUsc s.r.l., Disamis s.r.l. e quattro comuni: Palermo, Pisa, Sant’Arpino e Tolentino.

Lavori in corso, quasi il 13% dei minori ha problemi di disabilità

I dati, raccolti sui minori e le loro famiglie dagli istituti scolastici, mettono in luce i difficili contesti sociali e di isolamento familiare e culturale in cui, spesso, i minori si trovano a vivere.

Emerge, in particolare, che quasi il 13% ha problemi di disabilità e disturbi specifici dell’apprendimento, circa il 9% dei destinatari vive in povertà, in carico ai servizi sociali e con almeno un genitore con problemi penali. Il 6% sono minori immigrati di prima generazione, il 3% quelli di seconda generazione.

Tra i destinatari indiretti del progetto vi sono, inoltre, circa 4.000 persone tra genitori, familiari, insegnanti, educatori, volontari e società civile, interessata per circa 1.700 nuclei familiari, che necessitano di servizi e opportunità per un adeguato svolgimento del proprio ruolo, in un contesto dove il 51% ha almeno un genitore disoccupato, il 10% sono le famiglie segnalate o seguite dai servizi sociali o con un genitore in esecuzione penale e sono poco più del 12% le famiglie monoparentali.

“Il progetto Lavori in corso – dichiara Vanessa Pallucchi, vicepresidente di Legambiente – parte in piena crisi educativa, a causa del covid, che coinvolge milioni di minori. Questo progetto apre cinque cantieri territoriali di contrasto alla povertà educativa scommettendo su un potente strumento di riconnessione dei legami sociali, generazionali e educativi come la rigenerazione ambientale, sociale e culturale degli spazi di vita collettivi”.

Attività e servizi previsti dal progetto

Molte sono le attività e i servizi in partenza nell’ambito del progetto: pedibus, trasporti sociali, sportelli di aiuto alle famiglie, attività di recupero di aree verdi e orti urbani, sviluppo di competenze digitali e discipline STEM, corsi e webinar formativi destinati ai ragazzi, alle famiglie e alla comunità educante.

“Il Progetto Lavori in Corso – spiega Marco Rossi Doria, vicepresidente di Con i Bambini – è particolarmente importante in questo momento perché prefigura il tema dei “patti di comunità”. In più realtà nazionali, in aree di povertà educativa, tesi a mettere al centro dell’azione educativa la rigenerazione ambientale, grande tema che acquista importanza anche nella prospettiva del Recovery Fund dell’Unione Europea”.