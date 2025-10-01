Consulenze mediche gratuite, screening, nuovi partner e un logo rinnovato: la campagna promossa da Gruppo FS e Fondazione IncontraDonna torna per tutto ottobre con il sostegno di AIOM.

Per il quindicesimo anno consecutivo torna FrecciaRosa, la campagna nazionale di sensibilizzazione e divulgazione scientifica promossa da Gruppo FS Italiane e Fondazione IncontraDonna, con il supporto dell’Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM).

Durante tutto il mese di ottobre, a bordo di Frecce, Intercity e Regionali, i viaggiatori potranno ricevere consulenze gratuite dai medici oncologi, oltre a materiale informativo sulla prevenzione. Confermata anche la tappa a Scalo San Lorenzo, negli spazi di FS Logistix, con il “truck della prevenzione”.

I numeri del cancro in Italia

Ogni giorno, in Italia, oltre 1.000 persone ricevono una diagnosi di tumore. Nel 2024 i nuovi casi stimati sono stati 390.100. Eppure, fino al 40% dei casi oncologici può essere evitato grazie a stili di vita sani e all’adesione ai programmi di screening del Servizio Sanitario Nazionale. Nonostante ciò, la partecipazione rimane disomogenea sul territorio, con un’adesione complessiva ferma al 41%.

«Portare la prevenzione sempre più vicino ai cittadini è una priorità assoluta» ha dichiarato il Ministro della Salute Orazio Schillaci, sottolineando l’importanza di sensibilizzare anche chi si sente in buona salute.

A ribadire il valore sociale dell’iniziativa è stato anche Tommaso Tanzilli, Presidente del Gruppo FS Italiane: «In 15 anni FrecciaRosa ha trasformato treni e stazioni in spazi di informazione, raggiungendo milioni di viaggiatori e diventando un punto di riferimento nazionale per la prevenzione oncologica».

Nuove collaborazioni e novità 2025

L’edizione di quest’anno introduce il claim “Da 15 anni la prevenzione viaggia con noi”, un nuovo logo dal design moderno e inclusivo e il sito rinnovato frecciarosa.it.

La campagna si arricchisce inoltre del supporto della FIGC e della Federazione Italiana Rugby, che contribuiranno alla diffusione dei messaggi di prevenzione. Fondazione IncontraDonna destinerà inoltre un contributo concreto a un progetto di ricerca sul tumore al seno.

Un riconoscimento speciale è stato conferito a Carolyn Smith, nominata Special Ambassador per il sostegno dato all’iniziativa nel corso degli anni.

Prevenzione a bordo e sul territorio

Dal lunedì al venerdì, per tutto ottobre, i passeggeri potranno ricevere a bordo dei treni consulenze gratuite con i medici AIOM e accedere a teleconsulti da approfondire successivamente nelle strutture sanitarie. Saranno distribuite copie del “Vademecum della Salute”, redatto con il Ministero della Salute e tradotto in più lingue, per raggiungere un pubblico sempre più ampio.

La tappa del 21 ottobre a Scalo San Lorenzo, organizzata con ASL Roma 1 e Università La Sapienza, offrirà screening gratuiti per il tumore al seno e la vaccinazione anti-HPV.

Una rete di prevenzione sempre più forte

Nel 2024, FrecciaRosa ha raggiunto 42 milioni di passeggeri, erogato 1.500 prestazioni su 46 treni, coinvolto oltre 100 tra medici e volontari e distribuito più di 22mila copie del vademecum. Quest’anno la sfida si rinnova, con l’obiettivo di consolidare una cultura diffusa della prevenzione, resa possibile dal lavoro congiunto di istituzioni, associazioni, professionisti e cittadini.