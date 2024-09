In Europa sport e anime trainano la crescita dei giocattoli su licenza, rispetto alle vendite complessive

Giocattoli su licenza ispirati a personaggi del cinema e dei manga: un mercato in crescita (Foto di Chris Maguirang da Pixabay )

Marvel, Star Wars, manga: nel 2024 i giocattoli su licenza trainano il mercato complessivo di questa categoria di prodotto. Si tratta, in particolare, di quei giocattoli per i quali i produttori usano nomi ed immagini noti, di solito tratti da studi cinematografici e film d’animazione.

Le licenze rappresentano il 28,8% delle vendite totali di giocattoli in Francia, Germania, Italia, Spagna e Regno Unito e stanno guadagnando quote in ogni Paese: è quanto emerso da uno studio realizzato da Circana.

Giocattoli su licenza, i più richiesti sul mercato

“Con i grandi franchise di Star Wars, Marvel e Pokémon che distribuiscono più contenuti sulle piattaforme di streaming oltre che al cinema, l’intrattenimento sta naturalmente alimentando le licenze dei giocattoli – spiega Circana -. Ma anche l’industria dei giocattoli ha visto una recente crescita incrementale grazie ai consumatori più maturi, con i grandi studi cinematografici che si concentrano sui fan, e in particolare su quelli più affezionati”.

Secondo lo studio, Star Wars è unico nel settore, con oltre la metà delle vendite totali tra i consumatori di età superiore ai 12 anni, mentre i Pokémon stanno aumentando la loro quota anche tra i fan adulti.

Lo studio evidenzia anche la crescita delle licenze sportive, che – con il 2,2% delle vendite complessive di giocattoli in Europa – sono il principale motore della crescita (+34%) di quest’anno. I giocattoli derivati ​​dagli anime rappresentano una quota ancora maggiore, con il 5,8% delle vendite totali di giocattoli e contribuiscono anch’essi alla crescita, con un incremento dell’8% su base annua.

“In Italia i giocattoli derivanti da personaggi anime/manga rappresentano il 7% del mercato delle licenze e contribuiscono al 43% della crescita del comparto” – commenta Ilenia Corea, Italy Toys Director for Circana. – Si tratta un trend particolarmente forte che coinvolge piccoli e grandi consumatori, che per gioco o per collezionismo sono diventati veri e propri fan della cultura Pop”.

Quanto alle tendenze future, secondo lo studio Wicked, Sonic e Oceania, con le ultime uscite cinematografiche, promettono molto entusiasmo dentro e fuori dallo schermo. Anche il ritorno di Jurassic World, Superman, Avatar di James Cameron, I Fantastici Quattro, Capitan America e La casa delle bambole di Gabby, oltre ai film live action, Minecraft e Stitch, creeranno grandi aspettative per il 2025.

