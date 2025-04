Health Monitoring e Health Coaching: il ruolo dei coach del benessere

I progressi tecnologici nell’ambito delle comunicazioni e la sempre maggiore digitalizzazione hanno avuto un impatto significativo in tutti i settori e anche la gestione della salute personale ha risentito positivamente di queste innovazioni.

Ne è una concreta testimonianza la sempre maggiore diffusione di strumenti e piattaforme dedicate all’Health Monitoring (monitoraggio della salute) e all’Health Coaching (approccio al miglioramento di salute e benessere con il supporto di esperti).

Questa crescente attenzione alla propria salute fisica e mentale ha portato anche alla nascita di una nuova figura professionale, quella del coach del benessere , un professionista che, grazie alle sue competenze, è in grado di guidare gradualmente le persone verso uno stile di vita più sano con tutti i benefici che ne conseguono.

Data la crescente attenzione a queste tematiche, scopriamo qualcosa di più al riguardo.

Health Monitoring: il monitoraggio continuo della salute

Con l’espressione inglese Health Monitoring, che in italiano significa letteralmente “monitoraggio della salute”, si fa di norma riferimento all’utilizzo di app e dispositivi tecnologici per raccogliere e analizzare vari dati che riguardano lo stato di salute della persona.

Le app dedicate all’Health Monitoring, installate sullo smartphone, si connettono a dispositivi quali smartwatch, smart ring, bilance impedenziometriche smart ecc. che rilevano diversi parametri quali frequenza cardiaca, pressione arteriosa, livelli di ossigeno nel sangue, eventuali aritmie cardiache, peso, quantità di grasso viscerale, indice di massa corporea, abitudini di movimento, km percorsi, calorie bruciate nella giornata, qualità del sonno e tanto altro.

Avendo a disposizione questi dati è possibile farsi un’idea delle condizioni di salute del soggetto e i risultati possono anche essere d’aiuto per identificare precocemente alcuni segnali d’allarme.

Queste app inoltre, effettuando confronti fra le varie rilevazioni e segnalando progressi o “passi indietro”, risultano utili anche per incentivare comportamenti virtuosi, come per esempio una regolare attività fisica.

Le app per l’Health Monitoring possono prevedere anche il contatto con professionisti della salute che, verificando i dati raccolti, possono avere una visione d’insieme più chiara delle condizioni di salute della persona e dare suggerimenti al riguardo.

Il ruolo dei coach del benessere

I cosiddetti “coach del benessere” sono esperti che grazie alle loro competenze possono supportare la persona nell’identificazione di eventuali problemi fornendo poi consigli per migliorare il benessere psicofisico relativi ad alimentazione, attività fisica, gestione dello stress ecc.

Avendo a disposizione i vari dati raccolti grazie ai dispositivi di Health Monitoring, il coach del benessere può fornire suggerimenti mirati, personalizzati e non generici. L’Health Coaching è quindi un sistema che si pone come obiettivo il miglioramento del benessere degli utenti.

In alcuni casi, poi, si può andare anche oltre, come è il caso, ad esempio, di Be Our Best, app che oltre ai servizi di Health Monitoring e Coaching, fornisce anche la possibilità di aggiungere sessioni integrative personalizzate con figure professionali altamente qualificate, come personal trainer, nutrizionisti e psicologi.

In queste sessioni, questi professionisti della salute interagiscono con gli utenti e forniscono loro consulenza e piani su misura, come programmi dietetici, piani di allenamento, consigli sullo stile di vita, supporto psicologico ecc.

Perché è importante la combinazione di Health Monitoring ed Health Coaching

La combinazione di Health Monitoring ed Health Coaching è, di fatto, un approccio integrato per la gestione della salute. In sostanza, i dati relativi ai vari parametri della persona possono essere utilizzati dai coach per personalizzare i piani di benessere che, ovviamente, non possono essere generici e uguali per tutti, anche se determinati consigli e suggerimenti sono ovviamente comuni.

Per usufruire di questo servizio a 360 gradi, l’utente può scegliere tra diversi piani di abbonamento che consentono di accedere a un “ecosistema per la salute” che prevede la presenza di coach del benessere, farmacie, strutture sanitarie private, compagnie assicurative ecc.

