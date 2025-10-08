La Commissione europea lancia Apply AI e AI for Science: un piano d’azione per rafforzare ricerca, industria e leadership tecnologica dell’UE

L’Europa punta a diventare il cuore mondiale dell’innovazione nell’Intelligenza Artificiale. La Commissione europea ha presentato due strategie complementari: Apply AI, dedicata all’adozione diffusa dell’IA nei settori industriali e pubblici, e AI for Science, che mira a consolidare la leadership europea nella ricerca scientifica basata sull’IA.

“Voglio che il futuro dell’IA sia realizzato in Europa – ha dichiarato Ursula von der Leyen, Presidente della Commissione europea –. Quando l’IA viene utilizzata, possiamo trovare soluzioni più intelligenti, più veloci e più convenienti. Mettere l’IA al primo posto significa anche mettere la sicurezza al primo posto”.

Un continente che investe in innovazione e sicurezza

Le nuove strategie rafforzano il piano d’azione europeo per un “continente dell’IA”, con l’obiettivo di unire competitività economica e fiducia tecnologica.

Negli ultimi sei anni l’Europa è passata da due a quattro supercomputer tra i primi dieci al mondo, e sono in costruzione nuove gigafactory dedicate all’IA. Grazie a un ecosistema fatto di ricerca, talenti, start-up e dati di alta qualità, l’UE è pronta a consolidare la propria posizione come leader dell’IA affidabile, etica e sostenibile.

Apply AI: accelerare l’adozione in tutti i settori

La strategia Apply AI punta a integrare l’IA in tutti i settori chiave: sanità, energia, mobilità, industria, agricoltura, difesa, cultura e comunicazioni. L’obiettivo è promuovere una diffusione capillare e sicura della tecnologia, sostenendo anche le piccole e medie imprese con strumenti, formazione e accesso ai finanziamenti.

Tra le iniziative concrete figurano la creazione di centri di screening basati su IA per l’assistenza sanitaria, lo sviluppo di modelli di frontiera e IA agentica per l’industria e l’ambiente, e un investimento complessivo di 1 miliardo di euro per sostenere i progetti più innovativi.

Per coordinare gli sforzi, la Commissione lancia inoltre l’Apply AI Alliance, un forum che riunirà industria, istituzioni, mondo accademico e società civile, affiancato da un Osservatorio sull’IA per monitorare l’evoluzione del settore.

AI for Science: eccellenza e talento per la ricerca europea

Parallelamente, la strategia AI for Science posiziona l’Unione Europea come centro mondiale della ricerca scientifica basata sull’intelligenza artificiale. Il suo fulcro è RAISE (Resource for AI Science in Europe), un istituto virtuale dedicato a coordinare risorse, dati e competenze scientifiche.

Tra le azioni previste:

58 milioni di euro per reti di eccellenza e dottorati dedicati all’IA;

per reti di eccellenza e dottorati dedicati all’IA; 600 milioni di euro da Orizzonte Europa per ampliare la capacità di calcolo dei ricercatori europei;

da Orizzonte Europa per ampliare la capacità di calcolo dei ricercatori europei; oltre 3 miliardi di euro di investimenti annuali per finanziare ricerca e sviluppo in IA;

di investimenti annuali per finanziare ricerca e sviluppo in IA; programmi dedicati alla raccolta e cura dei dati scientifici per potenziare la qualità dei modelli e delle applicazioni.

Il Centro Comune di Ricerca (JRC) della Commissione sosterrà entrambe le strategie con studi tecnici e valutazioni sull’impatto dell’IA nella scienza e nei processi di innovazione.

Prossime tappe: verso un’unione europea dei dati

Per realizzare appieno il potenziale dell’intelligenza artificiale, la Commissione presenterà entro ottobre la Strategia per l’Unione dei Dati, volta a garantire accesso continuo e sicuro a dati strutturati e di qualità.

Il percorso culminerà con il Vertice europeo sull’IA nella scienza, in programma a Copenaghen il 3-4 novembre 2025. Il vertice riunirà ricercatori, industria e decisori politici per lanciare nuove iniziative.

Un’Europa protagonista dell’IA etica e sostenibile

Le strategie Apply AI e AI for Science segnano un passo decisivo verso un’Europa “AI first” che combina competitività, sicurezza e responsabilità.

Grazie a una visione integrata che unisce scienza, industria e società, l’Unione Europea si prepara a guidare la trasformazione digitale globale, promuovendo un’intelligenza artificiale affidabile, trasparente e al servizio delle persone.