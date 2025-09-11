Licenze, diritto d’autore, modelli di business e contenziosi: il terzo seminario internazionale AIE analizza l’impatto dell’IA nel settore del libro, tra prospettive di crescita e necessità di regole condivise.

Il 29 settembre si svolgerà online il terzo seminario internazionale promosso dall’Associazione Italiana Editori (AIE) sull’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale nell’editoria.

L’appuntamento, dal titolo “Chi ha paura dell’Intelligenza Artificiale? Tutele, licenze e modelli di business per l’editoria”, sarà dedicato alle nuove strategie aziendali, ai modelli di licensing emergenti e al quadro regolatorio che si sta definendo in Europa e negli Stati Uniti. L’evento, rivolto agli operatori del settore, è parte di un ciclo di incontri iniziato nel 2023 e organizzato da Ediser, società di servizi di AIE.

IA tra rischi e opportunità per l’editoria

Secondo il presidente di AIE, Innocenzo Cipolletta, l’Intelligenza Artificiale rappresenta per gli editori una straordinaria opportunità ma anche una fonte di rischio. Per questo, il seminario ospiterà editori ed esperti internazionali che illustreranno le frontiere su cui si stanno muovendo i loro colleghi, le buone pratiche già adottate e le evoluzioni dei contenziosi e degli accordi che stanno ridisegnando i rapporti tra editoria e grandi aziende tecnologiche.

Andrea Angiolini, delegato Innovazione di AIE, sottolinea come l’IA stia già influenzando in modo profondo il lavoro editoriale, talvolta in maniera non del tutto consapevole. La chiave, afferma, è comprendere il contesto internazionale, perché le sfide e le opportunità legate all’IA hanno una dimensione globale. Normative europee e nazionali, accordi di licensing tra privati, nuovi servizi per autori e lettori, cambiamenti nella produzione, nel marketing e nei rapporti contrattuali delineano i confini di un nuovo ecosistema editoriale.

Dal diritto d’autore ai nuovi modelli di business

Uno degli aspetti più delicati è la tutela del diritto d’autore, che si gioca su più livelli: dalle norme comunitarie e statunitensi, ai contenziosi giudiziari, fino agli accordi tra editori e piattaforme tecnologiche. Parallelamente, emergono nuove forme di licensing e modelli di business che potrebbero ridefinire le relazioni tra gli attori della filiera editoriale. L’obiettivo del seminario è offrire agli operatori strumenti concreti per orientarsi in questo scenario in rapida evoluzione.

Il seminario del 29 settembre si inserisce in un percorso più ampio avviato da AIE nel 2023 e che, nel corso del 2025, ha affrontato temi come l’analisi dei dati di vendita, l’uso dell’IA per la comunicazione e il marketing, l’organizzazione di eventi e i rapporti contrattuali con autori e fornitori. L’incontro, in programma dalle 9.30 alle 13.00, si svolgerà in italiano e inglese, con servizio di interpretariato, confermando la vocazione internazionale dell’iniziativa.