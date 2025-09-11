Dal diabete alle malattie cardiovascolari e respiratorie, l’IA sta rivoluzionando la sanità. Ma restano aperti interrogativi cruciali su privacy, responsabilità e autonomia professionale.

L’Intelligenza Artificiale e medicina sono un binomio sempre più rilevante: strumenti predittivi, diagnosi precoci, terapie personalizzate e persino robot chirurgici stanno già cambiando il modo di curare. Ma insieme alle opportunità emergono anche nuove responsabilità etiche, legali e professionali.

Fondazione Menarini, in collaborazione con Gemelli Isola-Ospedale Isola Tiberina, University of Central Florida College of Medicine, Sovaris AI e The Foundation for Gender-specific Medicine, ha organizzato a Roma un congresso internazionale dedicato all’impatto dell’Intelligenza Artificiale in medicina. L’incontro ha messo al centro le potenzialità diagnostiche e terapeutiche delle nuove tecnologie, ma anche le sfide etiche e regolatorie che accompagnano il loro sviluppo.

La sfida della privacy e della responsabilità

Secondo Stefano Del Prato, presidente di Fondazione Menarini, la protezione dei dati dei pazienti rappresenta la principale criticità. Gli algoritmi di IA necessitano di grandi quantità di informazioni sanitarie per essere efficaci, sollevando dubbi sulla tutela della riservatezza. Al tempo stesso emergono riflessioni sul ruolo del medico: non sarà l’IA a sostituire gli specialisti, ma saranno i professionisti capaci di integrarla nel proprio lavoro a prevalere, ridefinendo responsabilità e autonomia decisionale.

Applicazioni già in corso in cardiologia, diabetologia e pneumologia

In cardiologia, l’IA si è affermata come strumento di screening e prognosi, capace di identificare pazienti a rischio di complicanze.

Nel campo del diabete, sono in fase di sperimentazione tecnologie che consentono di rilevare alterazioni della secrezione insulinica fino a dieci anni prima dell’insorgenza del diabete di tipo 1, permettendo interventi tempestivi.

In pneumologia, l’IA analizza i rumori respiratori e supporta diagnosi e trattamenti di malattie complesse, dalla fibrosi cistica al tumore polmonare, passando per la Bpco.

Le nuove frontiere: gemelli digitali e robot chirurgici

Gli sviluppi più innovativi riguardano l’impiego dei cosiddetti “gemelli digitali”, modelli virtuali del paziente che consentono simulazioni di interventi complessi e scenari predittivi per la gestione di epidemie. Parallelamente, l’evoluzione dei robot chirurgici autonomi apre scenari ancora più avanzati, con la prospettiva di trasformare radicalmente la pratica clinica.

L’IA non riguarda una sola disciplina, ma abbraccia trasversalmente tutte le branche della medicina. Per questo, il dibattito non può limitarsi agli aspetti tecnologici: serve un quadro regolatorio chiaro e condiviso che bilanci progresso e diritti fondamentali, garantendo che le opportunità offerte non si trasformino in rischi per i pazienti.