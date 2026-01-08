Un’indagine di Revolut fotografa l’umore finanziario di inizio 2026: fiducia nel futuro, ma anche ansie persistenti e la consapevolezza che serviranno scelte attente e qualche rinuncia.

Italiani e finanze. Con l’inizio del 2026, gli italiani fanno i conti con le proprie prospettive economiche e guardano ai mesi a venire con un atteggiamento complessivamente positivo, seppur non privo di preoccupazioni. Secondo l’analisi realizzata dalla banca digitale Revolut – che in Italia conta oltre 4 milioni di clienti – metà degli intervistati si dichiara ottimista rispetto alla propria situazione finanziaria, mentre il 14% afferma di esserne soddisfatto.

Accanto a questa fiducia emerge una crescente volontà di agire: il 21% degli italiani intende gestire in modo più attivo il proprio denaro attraverso risparmi e investimenti, mentre il 15% punta sullo sviluppo personale, come la ricerca di un nuovo impiego o l’aggiornamento professionale, per aumentare il potenziale di guadagno. Tuttavia, il quadro resta sfaccettato. Il 40% degli intervistati si dice pessimista, il 30% prova ansia per la propria condizione economica e il 10% fatica a vedere risultati concreti nonostante gli sforzi, segno di una pressione finanziaria ancora diffusa.

Autodisciplina ed educazione finanziaria come leve chiave

Alla domanda su cosa possa realmente migliorare la situazione economica personale nel 2026, gli italiani indicano soprattutto fattori interni. Per il 35% l’autodisciplina è lo strumento principale: evitare spese superflue e mantenere il focus sugli obiettivi è considerato essenziale.

Segue l’educazione finanziaria, ritenuta cruciale dal 24% del campione, mentre il 22% individua nelle app finanziarie intuitive un valido supporto per monitorare spese, risparmiare e investire meglio. Non mancano risposte legate alle nuove abitudini digitali: il 5% ritiene che limitare l’uso dei social media aiuterebbe a ridurre le tentazioni di spesa, mentre il 12% guarda con interesse agli strumenti basati sull’intelligenza artificiale per una pianificazione finanziaria più efficiente.

“La motivazione personale resta centrale, ma la tecnologia può trasformare le buone intenzioni in risultati concreti”, sottolinea Ignacio Zunzunegui, Head of Growth Sud Europa di Revolut.

Tagli alle spese: necessità diffusa, ma con qualche limite

Il tema dell’accessibilità economica rimane centrale. Quasi 6 italiani su 10 prevedono di ridurre alcune spese per far fronte ai costi essenziali come casa, bollette e alimentari. Il 25% taglierà sull’abbigliamento e il 24% sulle spese non essenziali, come viaggi e acquisti discrezionali. Il 18% sceglierà prodotti alimentari più economici e il 7% arriverà persino a ridurre le spese sanitarie, un dato che evidenzia una criticità significativa.

Nonostante tutto, alcune voci restano “intoccabili”: viaggi, animali domestici, ristoranti e attività culturali rappresentano ambiti che molti italiani non sono disposti a sacrificare. In definitiva, solo il 9% si sente pienamente sereno dal punto di vista economico, mentre la maggioranza affronta il 2026 con equilibrio, adattamento e una dose di prudente speranza.