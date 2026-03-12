Integratori, test genetici e protocolli anti-aging affollano il mercato, ma la vera medicina della longevità parte dalla scienza e dall’individuo, non dalle formule miracolose.

Integratori, test genetici e protocolli anti-aging promettono molto, ma la scienza avverte: non esistono scorciatoie magiche per vivere più a lungo in salute. La medicina della longevità parte dalla persona, analizza i meccanismi profondi dell’invecchiamento e costruisce percorsi basati su evidenze scientifiche.

A questi temi è stato dedicato il convegno romano “Vivere meglio, vivere più a lungo. Le opportunità cliniche vs i falsi miti”, organizzato dal dott. Salvatore Pennisi, medico specializzato in medicina funzionale e dei sistemi integrati. “Vivere meglio non significa rendere il corpo performante e iperattivo per tutta la vita – ha spiegato Pennisi – Solo attraverso la conoscenza dei meccanismi molecolari, biochimici e fisiologici possiamo far funzionare a lungo questa macchina progettata per essere perfetta”.

Genetica e test del DNA: capire senza semplificare

La genetica gioca un ruolo importante, ma non determinante, nei processi di invecchiamento. Come ha spiegato il prof. Giuseppe Novelli, “l’invecchiamento non dipende da un singolo ‘gene della vecchiaia’, ma dall’interazione tra genoma, epigenoma e ambiente”.

Analizzare i cosiddetti “hallmarks of aging”, come l’instabilità genomica, l’usura dei telomeri e le alterazioni epigenetiche, permette di costruire interventi mirati e scientificamente fondati. Tuttavia, Novelli avverte: i dati genetici sono solo un tassello di un quadro più ampio, che richiede una valutazione olistica dell’individuo.

Senescenza cellulare: il motore dell’invecchiamento

La senescenza cellulare è considerata la causa primaria del processo di aging. Il prof. Carlo Alberto Redi ha illustrato come questo stato cellulare sia caratterizzato dal blocco del ciclo cellulare e dall’attivazione di specifiche proteine. Comprendere i diversi ruoli della senescenza cellulare permette di sviluppare interventi mirati per rallentare l’invecchiamento a livello tissutale.

Il prof. Ennio Tasciotti ha evidenziato l’importanza dell’equilibrio energetico della cellula e del ruolo dei mitocondri. Uno stress ossidativo a livelli fisiologici funge da segnale vitale, mentre livelli eccessivi richiedono interventi clinici mirati. La comprensione del metabolismo mitocondriale è fondamentale per distinguere interventi fondati su evidenze da approcci superficiali.

Microbiota intestinale e nutrizione: la chiave olistica

La prof.ssa Lorenza Putignani ha sottolineato il ruolo del microbiota intestinale nella longevità, influenzato da stili di vita, farmaci e ritmi circadiani. La nutrigeroscienza, come spiegato dal prof. Giovanni Scapagnini, utilizza la biochimica della nutrizione per modulare l’invecchiamento attraverso alimenti e composti bioattivi, migliorando la resilienza biologica e promuovendo un invecchiamento sano.

Prevenzione delle malattie neurodegenerative: vivere meglio e più a lungo

La prevenzione delle patologie neurologiche, come Alzheimer e Parkinson, è oggi una priorità. Il prof. Paolo Calabresi ha evidenziato come attività fisica, dieta mediterranea e stimolazione cognitiva siano strumenti efficaci per rallentare la progressione di queste malattie, più sicuri ed efficaci dei farmaci ancora in fase di sviluppo.

Questi interventi, insieme alla conoscenza scientifica dei meccanismi di invecchiamento e a un approccio olistico alla persona, mostrano come la vera medicina della longevità non consista in scorciatoie o formule miracolose, ma in un percorso consapevole che integra genetica, nutrizione, stile di vita e prevenzione clinica. Solo così è possibile non solo vivere più a lungo, ma vivere meglio, in salute e con consapevolezza.