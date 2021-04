Nasce Tyche s.p.a., il primo crematorio di animali da compagnia, nel cuore della città di Torino. Una iniziativa di Società per la Cremazione di Torino e Matthews International, multinazionale di riferimento nel settore cremazionista.

Nel corso degli ultimi anni – spiega SOCREM – è emersa sempre più, da parte dei circa 36.000 soci, un’istanza relativa agli amici animali: cani, gatti e altri piccoli amici che sono diventati, nel tessuto sociale del capoluogo torinese, parte effettiva dei nuclei familiari che li accolgono.

Tyche s.p.a. rappresenta, dunque, una risposta all’esigenza dei soci SOCREM Torino e di tutta la cittadinanza torinese di applicare il know how, la sensibilità e la ritualità della cremazione anche per i nuovi “membri delle famiglie”.

Animali da compagnia, parte della famiglia

Secondo i dati diffusi da SOCREM, l’Italia è il secondo Paese, dopo gli Stati Uniti e la Polonia a pari merito, per numero di animali domestici: il 67% degli italiani ha infatti un cane, un gatto, un uccellino, un piccolo mammifero o rettile, con un numero complessivo di “pet” che si avvicina al 50% del numero di abitanti.

In questo contesto, il Piemonte ha un rapporto cane/cittadino (fonte Istat/Rapporto Assalco 2017) di 1:5,7 e Torino città di 1:3,7. Numeri che evidenziano quanto la presenza degli animali sia fondamentale nella nuova struttura sociale dei torinesi.

Inoltre, numerosi studi e ricerche, oltre alle tendenze di spesa familiare per i “pet”, dimostrano come gli animali abbiano sempre più un ruolo centrale negli affetti e nella vita quotidiana delle persone.

Tyche s.p.a.: supportiamo la scelta cremazionista come gesto d’amore

Con la possibilità di effettuare veri e propri riti di commiato, l’offerta di servizi di Tyche Pet si struttura per rispondere alle esigenze sia degli operatori del settore, come i veterinari, sia dei proprietari degli animali d’affezione.

“Vogliamo offrire un servizio di livello alto – afferma Fabrizio Gombia, presidente e amministratore delegato di Tyche s.p.a. – per supportare la scelta cremazionista come gesto d’amore nei confronti dei nostri fedeli amici. Accompagnare i proprietari in un momento di dolore e difficile, con la giusta sensibilità ed un approccio rispettoso e delicato, è il nostro modo per dimostrare l’attenzione che gli animali meritano, anche dopo che la loro vita è terminata”.

“La nostra priorità – prosegue Matteo Sciarra, responsabile del Centro Tyche Pet di Torino – sarà quella di garantire il tracciamento delle cremazioni e la trasparenza dei processi, in modo da rendere ai padroni degli animali il miglior servizio possibile per salutare i loro preziosi compagni di viaggio e conservarne un ricordo”.